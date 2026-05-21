乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第4弾が公開された。

【写真】クロアチアの海でカヌーを満喫する金川紗耶

本写真集は、6月30日に発売される金川にとって初の写真集。先行カット第4弾は、クロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーに挑戦する金川の姿を収めた1枚。ドゥブロブニクの街並みに囲まれた海上で無邪気な笑顔を見せている。

撮影にあたり金川は“彼女感”を意識して臨んだといい、第4弾のカットではまさに“やんちゃ”な表情を浮かべている。一緒にアクティビティを楽しめるような一冊だ。

金川紗耶は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルに抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で「きつねダンス」を披露し話題を呼んだ。現在はグループ活動に加え、バラエティやラジオなど幅広い分野で活躍している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）