断然アイス派！　コーヒー好き女優が『セブン-イレブン』のコーヒーを推す理由

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第35回目の今回は、大野さんがオススメした「ショートケーキ」に合うコーヒーをレコメンド。セレクトしたのは、ご存知『セブン-イレブン』のコーヒー「セブンカフェ」です。その理由とは！？

コンビニコーヒーの進化に驚き！

私とコーヒーの出合いは、前に連載で書いた通り笹塚の『Dear All』さんから始まっているのですが、「私の日常とリンクしたコーヒー」もあります。

それはズバリ、「セブンカフェ」！

コンビニコーヒー界での存在感は言わずもがな、ほとんどの人が利用したであろう『セブン-イレブン』さんのコーヒー。今回は改めてセブンカフェと私をテーマに語りたいと思います。

美山さんがお気に入りのコンビニコーヒー「セブンカフェ」

コンビニコーヒーといえば、今でこそメニューも豊富で老若男女に愛されているイメージですが、昔は「とにかく苦い、眠気を覚ますための飲み物」という印象がありました。

それは忙しく働く現代人のためだったのかもしれませんが、当時まだコーヒーに馴染みのなかった美山少女は、「これがおとなの味か……」とびっくりした思い出があります。

それから時が経ち、コーヒーに目覚めた美山。

セブン-イレブンのアイスコーヒーといえば、コーヒー好きにも愛されていますよね。コーヒー仲間にも、「セブンのコーヒーはいいよ」とよく言われていました。

久しぶりにコンビニコーヒーを飲んでみるかと『セブン-イレブン』に立ち寄ったら、あらびっくり。

時代と共にコンビニコーヒーが大きく進化していました。

飲みやすく改良され、タッチパネル式になり、さらには濃さまで好みで選択できるように……！

これは衝撃でした。

『セブン-イレブン』のコーヒーマシーンにて

そうなんですよ。濃いのを飲みたい時もあるし、軽めを飲みたい時もあるんです。

特に助かったのが、舞台をやっていた時。毎日『セブン-イレブン』でご飯を買っていたのですが、劇場入りする際は必ずコーヒーも買って行くのがルーティンでした。

安いからじゃない、好きだから飲む

『セブン-イレブン』のアイスコーヒーって、氷が溶ける前提で計算されているかのように、すぐ飲めない状況でもおいしく飲める気がするんです。

濃いめにしておくと、長い稽古でも味がそこまで薄まらない。

だから私は断然アイス派でした。

眠たい朝にも絶対立ち寄ります。コーヒーマシンにカップをセットすると聞こえる、豆を砕く音。そこから広がる香ばしい香り。

これがまた、「朝が始まるぞ」という気分にさせてくれるんです。

朝のコンビニはいつもバタバタしていますが、コーヒーマシンの前だけは少し空気が違う気がします。

みんなそれぞれ、自分の一杯を待っている。その光景がなんだか好きなんですよね。

セブンカフェが美山さんの日常に溶け込んでいる

そして、どこにでもあるのが、『セブン-イレブン』のいいところでもあります。

スタジオで撮影していても、「セブン行ってきます」と誰かが言う（スタジオの中にセブンがあることもあるんです！）。外ロケの日でも、「ちょっと行ってきます」となる。

新幹線に乗る前、飛行機に乗る前、海外に行っても、まず近くの『セブン-イレブン』を探してしまう。

『セブン-イレブン』のコーヒーがあるおかげで、何度安心したかわかりません。

仕事の日は毎日飲んでいると言っても過言ではないですし、毎日飲んでも疲れない味なんですよね。突出して個性的というより、“毎日飲みたくなるバランス”に特化している気がします。

香ばしさはあるけど苦すぎない。酸味は控えめだけど、ちゃんとコーヒー感がある。

もちろん手軽な価格も魅力ですが、私は「安いから」ではなく、「好きだから」飲んでいます。

カフェ巡りも好きだし、自家焙煎のお店にも行きますが、気づけば吸い込まれるように入ってしまうのは、やっぱり『セブン-イレブン』なんです。

『セブン-イレブン』の「セブンカフェ アイスコーヒーＲ」（140円）

どんなスイーツにも、ご飯にも合わせやすいのも魅力。

アイスコーヒーは軽め、普通、濃いめの３種類から選べますが、いとちゃんが紹介してくれたショートケーキには、私は軽めのアイスコーヒーをオススメしたいです。

複数の産地の豆をブレンドしているからか、苦味はありつつも尖りすぎず、後味にはほんのり甘みも感じます。

ケーキを食べたあとにコーヒーを飲む。というより、ケーキとコーヒーを交互にいただくのに、ピッタリ。ショートケーキの繊細な甘さを邪魔せず、一緒に楽しめるはずです。

さぁ、この記事を読んでくださったみなさま。目の前に『セブン-イレブン』はありますか？ ぜひ、あなたの一杯を見つけてみてください。

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。

【画像】コーヒー好き女優が推す『セブン-イレブン』のアイスコーヒー（4枚）