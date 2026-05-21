「ウチダがなでしこの監督になったら面白い」海外記者に訊く注目トピック。今季の日本人MVPは？欧州５大で二桁得点４人→ゼロのなぜ
まもなく2025-26シーズンが終わり、北中米ワールドカップに突入する。このタイミングで、森保ジャパンのメンバー発表、内田篤人氏のなでしこジャパンコーチ就任など、日本サッカーにおける注目トピックが複数挙がった。
今季の振り返りの一環として、日本サッカーを熟知するブラジル人記者、チアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。
――◆――◆――
――日本代表のメンバー発表が大きな注目を集めました。怪我で選外となった南野拓実は、メンターとしてチームに帯同するようです。
「悪くないと思う。ミナミノはすごく悲しんでいるだろうから、彼のメンタルにとっても良いことなんじゃないかな。現在31歳という年齢的にも、彼にとってこれが最後のワールドカップになるかもしれないからね。
同様に怪我で選外になったミトマ（三笘薫）は多分、次のワールドカップでプレーできると思う。今のイトウジュンヤ（伊東純也）のような役割をできるかもしれない」
――ブラジル代表で、現役選手がそういった形で帯同した例はありますか？
「あまりないけど、最近は元選手が試合限定でコーチを務めている。たくさんのワールドカップ優勝者がコーチとして参加した例があるよ」
――リーグによってはまだ試合が残っていますが、ヨーロッパでプレーする日本人選手の中で、今シーズンのMVPを１人選ぶとしたら誰でしょうか？
「難しいね。『明らかにこの選手だ』と言える時もあるけど、今シーズンは１年を通して活躍した選手がいなかった印象だ。強いて１人選ぶなら、オランダリーグで25ゴールを挙げて、得点王になったウエダ（上田綺世）かな。でもウエダも３か月ノーゴールだった時期があったからね。
マエダ（前田大然）はシーズンの終わりにすごく活躍しているけど、その前はいまひとつだった。サノカイシュウ（佐野海舟）もすごく良かったね。でもマインツの試合はあまり見れてないので（笑）」
――上田や最終盤にゴールを量産している前田が、リーグ戦で二桁得点を達成した一方で、欧州５大リーグでプレーする日本人は１人も10ゴール以上奪えていません。昨季は中村敬斗、町野修斗、堂安律、三笘薫の４人が成し遂げただけに寂しさを感じます。
「やはり怪我の影響があったね。多くの選手が怪我で離脱していた。今シーズン５ゴールのドウアンは、守備にたくさんのエネルギーを使う側面もあるね」
――GKでは鈴木彩艶が、今季もセリエAのパルマで正守護神を担い、活躍しています。パルマの大先輩、ジャンルイジ・ブッフォン氏のような選手になれるでしょうか？
「そうした議論をするのはまだ早い。ザイオンのポテンシャルはすごいし、もっと良いチームにすぐ移籍できると思うが、23歳でまだ若い。まずは日本一のキーパーになること。カワグチ（川口能活氏）やカワシマ（川島永嗣）はすぐに超えると思う。もう超えたと言ってもいいが、高いレベルをキープし続けなければならない。彼はもっともっと成長するだろう。
最近、日本でポテンシャルのある若いキーパーがたくさん出てきているので、将来は心配していない。以前はずっとキーパーが問題のポジションだったが、これからはもう問題ではないと思っている」
――そしてなでしこジャパンでは、狩野倫久監督の就任会見で、内田篤人氏が近賀ゆかり氏、佐野智之氏と共にコーチに就任することが電撃発表されました。驚きましたか？
「ちょっとだけ。でもササキ（佐々木則夫氏）が監督代行を務めた時（2024年10月の韓国戦）にもコーチをしていたからね。将来、ウチダがなでしこの監督になったら面白いね」
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「技術なら香川真司や乾貴士の方が上なのになぜ？」“モンスター”長友佑都が日本代表で生き続ける理由
今季の振り返りの一環として、日本サッカーを熟知するブラジル人記者、チアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。
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――日本代表のメンバー発表が大きな注目を集めました。怪我で選外となった南野拓実は、メンターとしてチームに帯同するようです。
同様に怪我で選外になったミトマ（三笘薫）は多分、次のワールドカップでプレーできると思う。今のイトウジュンヤ（伊東純也）のような役割をできるかもしれない」
――ブラジル代表で、現役選手がそういった形で帯同した例はありますか？
「あまりないけど、最近は元選手が試合限定でコーチを務めている。たくさんのワールドカップ優勝者がコーチとして参加した例があるよ」
――リーグによってはまだ試合が残っていますが、ヨーロッパでプレーする日本人選手の中で、今シーズンのMVPを１人選ぶとしたら誰でしょうか？
「難しいね。『明らかにこの選手だ』と言える時もあるけど、今シーズンは１年を通して活躍した選手がいなかった印象だ。強いて１人選ぶなら、オランダリーグで25ゴールを挙げて、得点王になったウエダ（上田綺世）かな。でもウエダも３か月ノーゴールだった時期があったからね。
マエダ（前田大然）はシーズンの終わりにすごく活躍しているけど、その前はいまひとつだった。サノカイシュウ（佐野海舟）もすごく良かったね。でもマインツの試合はあまり見れてないので（笑）」
――上田や最終盤にゴールを量産している前田が、リーグ戦で二桁得点を達成した一方で、欧州５大リーグでプレーする日本人は１人も10ゴール以上奪えていません。昨季は中村敬斗、町野修斗、堂安律、三笘薫の４人が成し遂げただけに寂しさを感じます。
「やはり怪我の影響があったね。多くの選手が怪我で離脱していた。今シーズン５ゴールのドウアンは、守備にたくさんのエネルギーを使う側面もあるね」
――GKでは鈴木彩艶が、今季もセリエAのパルマで正守護神を担い、活躍しています。パルマの大先輩、ジャンルイジ・ブッフォン氏のような選手になれるでしょうか？
「そうした議論をするのはまだ早い。ザイオンのポテンシャルはすごいし、もっと良いチームにすぐ移籍できると思うが、23歳でまだ若い。まずは日本一のキーパーになること。カワグチ（川口能活氏）やカワシマ（川島永嗣）はすぐに超えると思う。もう超えたと言ってもいいが、高いレベルをキープし続けなければならない。彼はもっともっと成長するだろう。
最近、日本でポテンシャルのある若いキーパーがたくさん出てきているので、将来は心配していない。以前はずっとキーパーが問題のポジションだったが、これからはもう問題ではないと思っている」
――そしてなでしこジャパンでは、狩野倫久監督の就任会見で、内田篤人氏が近賀ゆかり氏、佐野智之氏と共にコーチに就任することが電撃発表されました。驚きましたか？
「ちょっとだけ。でもササキ（佐々木則夫氏）が監督代行を務めた時（2024年10月の韓国戦）にもコーチをしていたからね。将来、ウチダがなでしこの監督になったら面白いね」
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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