「アイドル史上絶対無い画すぎて最高」仲川瑠夏、居酒屋ショット公開！ 「撮ってくれたの誰かな？」
FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。満面の笑みの居酒屋ショットを披露しました。
【写真】仲川瑠夏の居酒屋ショット
ファンからは、「ぶち美味いよね〜」「ウニホーレンと酒飲んでてむっちゃ楽しそうー！可愛すぎるー！朝から見れて幸せ！」「でたーー！ウニホーレン」「安定のビールとか最高じゃん！」「アイドル史上絶対無い画すぎて最高」「撮ってくれたの誰かな？」「嬉しそうな顔でかわちすぎる」「何よりも幸せそうな顔じゃあ」「嬉しそうすぎて最高」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】仲川瑠夏の居酒屋ショット
「嬉しそうな顔でかわちすぎる」仲川さんは「I Love ウニホーレン」とつづり、1枚の写真を投稿。居酒屋で撮影したと思われる、幸せそうなショットを披露しています。手前には箱いっぱいのおいしそうなウニと炒めたほうれん草が並んでいます。奥にはビールのジョッキが置かれ、その横で仲川さんが笑顔をのぞかせたとてもかわいらしい姿です。
“ウニホーレン”を食べると宣言20日には「広島とってもたのしかったあああああ！ウニホーレン食べて帰るね」と自身のソロショットを公開するとともに、“ウニホーレン”を食べると宣言していた仲川さん。コメントでは、「たくさん食べてゆっくり休んでね！！」「最強にかわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)