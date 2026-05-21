「感無量」村上宗隆、レジェンド・イチローとのツーショットに「少年のように憧れの眼差し」と反響！
シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆選手は5月20日、自身のInstagramを更新。元メジャーリーガーのイチローこと鈴木一朗選手とのツーショットを公開しました。
【写真】村上宗隆＆イチローのツーショット
ファンからは「素敵すぎるツーショット」「いつの日か宗君もレジェンドと呼ばれるのかな これからも活躍が楽しみすぎる」「偉大な方々に触れてもっともっと広い世界へ羽ばたいて欲しいです」「野球少年のように憧れの眼差しでイチローを見てる姿が印象的でした！」「ムネもイチローさんみたいな偉大な選手になってほしい」など、さまざまな声が寄せられました。
コメントでは「嬉しいと緊張かな」「レジェンドとレジェンド目指す宗の奇跡の1枚だわ」「緊張感の混じった笑顔がまたステキ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】村上宗隆＆イチローのツーショット
「素敵すぎるツーショット」村上選手は「感無量」とつづり、1枚の写真を披露。シアトル・マリナーズの本拠地であるT-モバイル・パークのグラウンド上で、イチロー選手と向き合って言葉を交わす村上選手の姿が写っています。
「奇跡の1枚だわ」同日、ホワイトソックス公式Instagramも「Mune Ichiro」とつづり、2人の写真や動画を公開しました。正面からのツーショットでは、偉大なレジェンドと肩を並べ、どこか緊張感を漂わせながらも満面の笑みを浮かべる村上選手の姿が写っています。
コメントでは「嬉しいと緊張かな」「レジェンドとレジェンド目指す宗の奇跡の1枚だわ」「緊張感の混じった笑顔がまたステキ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)