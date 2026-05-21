【5・25から】傑作ミステリー小説を映像化…英ドラマ『カササギ殺人事件』初の無料放送＜スタッフ・キャスト＞
英国ミステリードラマ『カササギ殺人事件』が、25日よりBS12 トゥエルビ 「今宵は海外ミステリー」枠（毎週月曜 後8：00）で無料放送初登場する。
【写真】傑作小説を映像化…『カササギ殺人事件』の場面カット
『カササギ殺人事件』は、世界各国でベストセラーとなり、日本でも「このミステリーがすごい！」などで第1位となった傑作小説を映像化。原作・脚本は、文学活動における功績を認められ大英帝国勲章（OBE）に叙せられた、英国人気ミステリー作家アンソニー・ホロヴィッツ氏。物語の主人公、未完の原稿に残された謎を追う編集者スーザン・ライランドは、映画『ファントム・スレッド』や『ザ・クラウン』の英国の実力派俳優、レスリー・マンヴィルが演じる。（英語・日本語字幕）
放送枠となる「今宵は海外ミステリー」は、海外ドラマを届ける番組枠として新設。7月6日からは続編『ヨルガオ殺人事件』を放送予定。
■『カササギ殺人事件』ストーリー
人気推理作家アラン・コンウェイは、新作小説を完成させた直後に死亡する。事件は自殺と判断されるが、担当編集者スーザン・ライランドは、遺された原稿に最終章が存在しないことに気づく。欠けた結末の行方を追う中で、原稿に描かれた1950年代の殺人事件と、作家の死との間に共通点が浮かび上がる。小説と現実、二つの出来事は次第に結びつき、真相へと近づいていく。
【スタッフ】原作・脚本：アンソニー・ホロヴィッツ
【キャスト】レスリー・マンヴィル、コンリース・ヒル、ティム・マクマラン、アレクサンドロス・ログーテティス、マイケル・マロニー、マシュー・ビアード ほか
【写真】傑作小説を映像化…『カササギ殺人事件』の場面カット
『カササギ殺人事件』は、世界各国でベストセラーとなり、日本でも「このミステリーがすごい！」などで第1位となった傑作小説を映像化。原作・脚本は、文学活動における功績を認められ大英帝国勲章（OBE）に叙せられた、英国人気ミステリー作家アンソニー・ホロヴィッツ氏。物語の主人公、未完の原稿に残された謎を追う編集者スーザン・ライランドは、映画『ファントム・スレッド』や『ザ・クラウン』の英国の実力派俳優、レスリー・マンヴィルが演じる。（英語・日本語字幕）
■『カササギ殺人事件』ストーリー
人気推理作家アラン・コンウェイは、新作小説を完成させた直後に死亡する。事件は自殺と判断されるが、担当編集者スーザン・ライランドは、遺された原稿に最終章が存在しないことに気づく。欠けた結末の行方を追う中で、原稿に描かれた1950年代の殺人事件と、作家の死との間に共通点が浮かび上がる。小説と現実、二つの出来事は次第に結びつき、真相へと近づいていく。
【スタッフ】原作・脚本：アンソニー・ホロヴィッツ
【キャスト】レスリー・マンヴィル、コンリース・ヒル、ティム・マクマラン、アレクサンドロス・ログーテティス、マイケル・マロニー、マシュー・ビアード ほか