自民党内できょう、注目の議員連盟が発足しました。高市政権が掲げる政策の推進を目的としたものですが、様々な思惑が絡んでいるようです。

【写真を見る】早くも誤算? 高市総理を支援「国力研究会」が自民党内で発足も…想定外の議員まで続々入会、340人超の“巨大グループ”化 「1回きり」の声も

自民・『国力研究会』会長に就任 加藤勝信 元官房長官

「高市総理、政権を支えて、そして私どもが一致団結して、目の前にある課題に答えを出していく。そしてまさに国民の信頼に応えていく」

午後、国会で開かれた「国力研究会」の設立総会。略称は「JiB」、その由来となったのが…

高市総理（去年9月）

「JAPAN is BACK」

高市総理が去年、自民党総裁選で言及したこのワードです。

議連の目的は「政府と党が連携を強化し、高市政権の掲げる政策を推進する」とされ、発起人には麻生副総裁のほか、小泉防衛大臣、小林政調会長などが名を連ねます。

立ち上げに関わったメンバーの1人は、党内の有力者を取り込むことで「来年の自民党総裁選で、高市総理の無投票再選につなげる狙いがある」と打ち明けます。

ところが、思わぬ誤算が…

自民党 武田良太 元総務大臣（今月14日）

「全員でこれに参加して、さらなる政策の推進に一役買おうではありませんか」

武田元総務大臣は先週、自身がトップを務める政策グループの議員がそろって入会すると表明。議連側が想定していなかった議員も続々と入会し、結局、340人以上の巨大グループに膨れ上がりました。

議連の関係者

「“抱きつき作戦”で争点隠しされている。会の意味がなくなってしまう」

消極的な支持で参加する議員もいて、一定数のグループで「高市総理の党内基盤を強める」という当初の目論見は外れる形に。

入会した議員

「第2の両院議員総会みたいなものだ。総裁選や政局的な話には、もうならないだろう」

「今回1回きりだろう。（入会は）掛け捨て保険みたいなものだ」

また、石破前総理や森山前幹事長らは参加せず、石破氏に近い村上前総務大臣は「大政翼賛会だ」と批判していて、党内では早くも波紋が広がっています。