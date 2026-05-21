女優の盒兇劼る（24）が、化粧品などを手掛けるアクシージアのスキンケアブランド「LisBlanc（リスブラン）」のアンバサダーに就任した。21日、アクシージアが都内で行ったイベントで発表。イベントで共演したEXITのりんたろー。（40）と兼近大樹（35）ともに、商品をPRした。

盒兇蓮嵌のケアは、すごいこだわっていたので、うして素敵なリスブランというブランドと出会うことができてすごく嬉しい」と、声を弾ませた。YouTube配信などを通じて、美容へのこだわりが広く浸透しているりんたろー。は「特別なことはしてないです」と言いつつ、直後に「8種類のスキンケアと白玉点滴、あとは口の中に美容針を打ったりですね。そういうことしかしてないんですけども」と、こだわりの詰まった日々のケアの内情を明かした。

スキンケアへの興味が強い2人に対し、兼近は「シャンプーで髪で『バシャ』ってやって、そのまま顔も洗えるじゃないですか。で、せっかくできた泡なんで、そのまま体もやって（洗って）たんですけど、今日からは、今日からは（スキンケアを）始めます。レチノールで全身洗いたいと思って」と、この日、覚えたばかりの単語を交えて、相方のような美容系男子に、少しは近づく意思をのぞかせていた。