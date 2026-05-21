TWICE・ツウィ、透明感あふれる“メガネ姿”にファン歓喜「目がキラッキラ…」「たまんない」

TWICEのツウィが“メガネ姿”を公開し、ファンの視線を集めた。

ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「目がキラッキラ…」ツウィの“メガネ姿”

さまざまな場所で撮影されたオフショットに収められた彼女の多彩な表情や自然体な雰囲気がファンの心を掴んだ。なかでも目を引いたのが、メガネ姿でカメラを見つめるカットだ。黒のノースリーブトップスにメガネを合わせたスタイリングで知的なムードを醸し出しており、新鮮な魅力を放っている。

投稿を見たファンからは「本当にキュートすぎる」「目がキラッキラ…」「たまんない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。5月23日（現地時間）にはドイツ・ベルリンで公演を行う予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。