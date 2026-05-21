【イトーヨーカ堂】健康志向に対応した新たな惣菜シリーズ追加、新スイーツや麺の刷新も

イトーヨーカ堂は健康志向に応える新シリーズ「ヴェジボックス」6品を20日に発売する。販売はイトーヨーカドーやヨークフーズなど196店舗。バランスよく野菜を摂取できる商品群で弁当代わりに喫食できる。

また、スイーツでも新シリーズ「とっておき!わたしのご褒美」を立ち上げるほか、定番主菜や麺類の改良にも取り組む。健康需要やプチ贅沢など、幅広いニーズに応えると同時に味も追求し、訪れたくなる惣菜売場を目指す。

〈惣菜市場が拡大、市場規模は11兆7000億円に〉

惣菜市場は共働き世帯や単身世帯の増加などを背景に拡大傾向にある。2016年から25年の間に約1･2倍に拡大した。25年の市場規模は過去最大となる11兆7000億円に達している。

同社でも惣菜の展開を強めており、24年2月にセントラルキッチンとプロセスセンターの機能を併せ持つ「Peace Deli(ピースデリ)千葉キッチン」を設置した。味のブレを抑えられたほか、安定供給にもつながったという。惣菜カテゴリーの中での売上構成比は30%以上を占め、25年度時点で100商品規模に拡大している。既存店での売上高は前年比5%増となった。

同年5月からは、オリジナル惣菜ブランド「YORK DELI(ヨーク･デリ)」を展開している。シニア層からの支持が厚く、来店動機や他店との差別化、競争力の強化、買い上げ点数の向上などにつながっているという。現在は約130アイテムを展開している。

今回、惣菜カテゴリーの更なる強化につなげるべく、定番の主菜を改良するほか、麺類の全面刷新、新たな商品群の追加などに取り組む。同社における惣菜の価値向上につなげる。

〈新シリーズの「ヴェジボックス」が登場〉

新シリーズ「ヴェジボックス」は、一日に必要な野菜の3分の1を摂取できる商品群として提案する。同社では若年層やミドル層を中心に健康意識が高まっており、来店客の中で比較的少ない若年層の取り込みを狙う。今回は6商品を投入する。

テスト販売を行ったところ、40代以下の来店構成比は12･4%ながらも、購入構成比は22%と高かった。健康面や彩り、満足感で評価を得られたという。

「ヴェジボックス」

〈スイーツの新シリーズ「とっておき！わたしのご褒美」、麺類の刷新も〉

スイーツでは新シリーズ「とっておき!わたしのご褒美」を追加する。今年3月に、本格的な味わいのプリンを投入した。物価高の中でも“プチ贅沢”や“自分へのご褒美”需要は高まっている。そこで、本格的なスイーツを定番商品として提案し、支持の拡大を狙う。今後は洋菓子だけでなく、大福などの和菓子も追加を予定する。

「とっておき！わたしのご褒美プリン」

麺類は美味しさの基準を整える。そばは香り立ちやのどごしの良さを向上させる。うどんはのどごしや食感を改善する。中華麺は小麦が香るようにし、毎日でも食べ飽きない味を目指した。既存店における売上高は前年比10%増を目指す。

定番主菜の強化は、から揚げの衣を改善したほか、ロースカツはより軽い衣を実現した。

イトーヨーカドーでしか買えない商品を拡充し、今年度中に惣菜全品をオリジナル商品に切り替えるほか、売上高は前年度比で5%増を目指す。

20日に行われた発表会で執行役員フード&ドラッグ事業部長の土居仁氏は「スーパーを選ぶ基準として惣菜はキーワードになっている。『イトーヨーカドー』ならではの味を目指したい」と語った。

〈商品ラインアップ(すべて税込)〉

【新商品】

◆蓮根入り鶏つくねのヴェジボックス(538円)

鶏つくねに、ひじき･人参･れんこんを混ぜ込み、シャキッとした食感が楽しめる。

◆揚げ麺と鶏ハラミのヴェジボックス(538円)

鶏ハラミを辛みそで味付けし、おつまみとしても楽しめる。

◆ビビンバ風ヴェジボックス(538円)

鶏肉そぼろと玉子そぼろ、ホウレン草、ナムル、人参、もやし、春雨などをトッピングした。

◆タルタル豆腐HB(ハンバーグ) ヴェジボックス(538円)

豆腐ハンバーグに、いぶりがっこの風味を効かせたタルタルソースを合わせた。

◆タコライス風 ヴェジボックス トマトドレ(538円)

タコスミートにカットチキン、チーズ、ミックスビーンズをトッピングし、タコライスのように仕立てた。

◆緑黄色野菜のヴェジボックス 人参ドレ(538円)

緑黄色野菜をふんだんに使用した食事サラダ。

◆とっておき!わたしのご褒美プリン(まごころたまご使用)(344円)

オリジナル商品「まごころたまご」を使用し、たまご本来の味わいと香りが楽しめるプリンに仕上げた。

◆〜ツルっともっちり〜温玉冷やしぶっかけうどん(430円)

水分を多く含ませて練り上げることで、コシと弾力のある食感を実現した。国産小麦を使用。

◆〜ツルもち極〜冷やし中華 檸檬と林檎の果汁入りスープ(430円)

専門店でも行われている熟成工程で、麺の旨みを最大限に引き出した。

◆〜極みのど越し〜石臼挽き蕎麦粉のざる蕎麦(430円)

2種類の石臼挽き蕎麦粉を配合し、そばの風味と香りを引き立てた。茹で上げ直後に急冷却することで、つるっとした食感となめらかなのど越しを楽しめる。

【リニューアル】

◆だし自慢!鶏もも醬油唐揚げ(268円/100g)

粒子の細かい4種のデンプンを使用して極薄衣で軽い食感に仕上げた。

◆旨みジューシーロースカツ＝(464円)

2種の製法による特注パン粉を採用し、軽やかな食感を実現した。

【「ヨーク･デリ」2周年記念商品】

◆ヨーク･デリ2周年記念!ヒーロー丼(754円)

人気上位3品である「だし自慢!鶏もも醤油唐揚げ」、「ひとくち豚ヒレカツ」、「旨みジューシーロースカツ」を盛り付けた満足感のある商品。5月24日までの限定発売。