【ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおける本人確認システムについて】 5月21日 発表

ポケモンは、ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を検討していることを5月21日に発表した。

本施策は「ポケモンカードゲーム」に関連するサービスを対象に検討をしている。対象範囲は公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売と日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用となっている。

認証方法として、外部サービスを利用し、スマートフォンでマイナンバーカードのICチップを読み取り、プレイヤーズクラブのアカウントを認証する方式を予定。認証時には、カードに搭載されている「利用者証明用電子証明書」「券面事項入力補助」を用いた本人確認を実施する。

運用開始時期は一部商品のオンライン販売における抽選やイベントでの利用について、2026年8月頃の開始を視野に、検討を進行しているとのこと。

□「ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入について」ページ

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