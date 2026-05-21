◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２７歳ルーキーの鳴川愛里（フリー）が７バーディー、５ボギーで２アンダーの７０で回り、首位と２打差の１２位と好発進した。

出だし１０ホールで４バーディー、４ボギーと出入りが激しい展開。「振り幅が激しかったけど、ボギーを気にせずに気持ちよくプレーできた」と言う鳴川は、３連続バーディーでギャラリーを沸かせた。１３、１４番は立て続けに２メートルにベタピン。１５番はグリーン奥ラフから約８メートルを５８度ウェッジで「うまくカラーに落とせて、狙い通りだった」と下りスライスラインをねじ込み、チップインバーディーを奪った。

直近４試合連続で予選落ちと苦戦。それでも、予選落ち翌日なども試合会場で練習に励み「技術や考え方、マネジメントなど、うまい選手を見て勉強してます」と時間を無駄にしない。前週のＳｋｙ ＲＫＢレディスは、同じ岡山県出身で優勝した桑木志帆（大和ハウス工業）のプレーを見て「勝つ人は思い切りがいい」と痛感。この日はショートしがちなパットを「カップに向かって線を置いて、そこに打つだけ」と思い切りの良さが好スコアを生んだ。

プロゴルファーの母・鳴川章恵の影響で１０歳からゴルフを始めた。だが、２０１７年からプロテストで不合格が続いた。地元・岡山県内のゴルフ場でアルバイトをしながら挑戦を続け、７度目となった２４年は２打届かず。「心が折れかけたこともあるけど、やっぱりゴルフが好きなので、やれるところまでやろう」と決意。昨年秋に８度目で合格をつかんだ苦労人だ。

勝みなみ（明治安田）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）ら１９９８年度生まれ「黄金世代」の一人。特に、米ツアー１勝の渋野日向子（サントリー）とは同じ岡山県出身の同学年で、ジュニア時代に同じ大会に出場してきた。４月の富士フイルムスタジオアリス女子オープンで久しぶりに会話し、「岡山いつ帰ってくるの？」などと岡山弁を交えて盛り上がった。「成績も圧倒的に私が下だけど、（渋野に）追いつきたい」と背中を追う。

プロ１年目の今季はヤマハレディースの５５位が最高成績。鳴川は「一打でも上にいきたい。リランキングも正直気になるけど、考えすぎずに、目の前の一打だけを上げられるように考えたい」と気を引き締めた。（星野 浩司）