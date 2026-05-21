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YouTubeチャンネル「CAPSULE JAPAN」が「【きかんしゃトーマス】パーシー号が初登場！大井川鉄道のSLで列車旅」を公開した。大井川鐵道で開催されている「きかんしゃトーマス」のイベントで、初登場となるパーシー号やSLトーマス号での列車旅の様子を紹介している。



動画は、SLの出発拠点となる新金谷駅からスタート。駅に併設された「プラザロコ」では、多彩なトーマスグッズや「のんびり旅路べんとう」「トーマス弁当」などの駅弁が販売されているほか、古い蒸気機関車などの車両展示も楽しめる。駅舎には「パーシー号がやってきた！」というポスターが掲出されており、イベントへの期待感が高まる。



雨が降る中、ホームでは出発を待つSLトーマス号とパーシー号が並ぶ光景が収められている。黒煙と蒸気を上げる機関車の迫力ある姿は必見だ。レトロな客車内は、トーマスとなかまたちが描かれたシートカバーや色鮮やかなフラッグで装飾されており、乗客をトーマスの世界へと引き込む。



列車が出発すると、車内には「きかんしゃトーマス号 家山行きです」というアナウンスが響く。車窓からは大井川の雄大な流れや美しい茶畑などののどかな風景が広がり、車内販売のカートが行き交う様子も確認できる。動画の後半では、海苔巻きやエビフライなどが入った「トーマス弁当」を車内で堪能する様子も収められている。



大井川鐵道ならではの昭和の面影を残す客車と、トーマスの世界観が融合した特別な列車旅。子どもから大人まで大満足できる充実の内容は、家族での休日のお出かけ計画の参考になりそうだ。