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YouTubeチャンネル「CAPSULE JAPAN」が、「【城主は猫！】1日2回の城内パトロール（散歩）に密着してみた【岡山 備中松山城】」を公開しました。動画では、岡山県の備中松山城で猫城主として親しまれている「さんじゅーろー」が、城内をパトロールする愛らしい姿に密着しています。



備中高梁駅から城下町を抜け、山道を登ってたどり着く備中松山城。町中のあちこちにポスターや看板が設置されており、さんじゅーろーの愛されぶりがうかがえます。本丸前の券売所に到着すると、専用のベッドで気持ちよさそうに眠るさんじゅーろーの姿がありました。お世話係のスタッフに喉を撫でられ、気持ちよさそうに目を細めています。



午後になり、いよいよ1日2回の城内パトロールへ出発です。リードをつけてもらったさんじゅーろーは、石垣の急な階段を軽快な足取りで降りていきます。広場に出ると、ピクニック用のテーブルに飛び乗り、入念な毛繕いを開始。可愛らしい肉球を見せながら、ぽかぽかとした陽気の中で目を閉じてくつろぐ姿は、まさに城主の風格を感じさせます。



たっぷり外の空気を満喫したさんじゅーろー。お世話係に「上がるぞ」と声をかけられても、その場に座り込んでなかなか動こうとしません。最終的には抱っこされて券売所へと帰還しました。戻ってくると、外に置かれたさんじゅーろー専用の木桶に入って水分補給を行い、今度は桶の中にすっぽりと収まって再び眠りにつきました。大自然に囲まれた備中松山城で暮らす猫城主の、マイペースで優雅な日常を堪能できる癒やしの動画となっています。