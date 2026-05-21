擬似変速を楽しめてもコンフォート志向

2025年に大幅なアップデートを受けた、レクサスRZ。新設定された550e Fスポーツは407psあり、普段使いで遅いと感じることはないはず。また、ヒョンデ・アイオニック5 Nのように、シフトパドルで擬似的な変速を楽しめる。

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ただし、ヒョンデのシステムほど高度ではない。変速せずに加速を続けるとリミッターに当たったような制御が入る一方、エンジンの回転上昇に迫る興奮までは得られない。クルマとの関係性を強めてはいるが。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

そもそもRZは、コンフォート志向のクロスオーバー。逞しいトルクで、キビキビと加速できるものの、滑らかなパワーデリバリーにもそれは現れている。ツインモーターのフラッグシップ電動レクサスながら、ポルシェ・マカンへ並ぶ動力性能までは秘めない。

0-100km/h加速は4.4秒が主張されるが、濡れた路面で計測したところ5.6秒がベストだった。充電量が3割ほどになると、パワーが抑えられるようでもある。

F1マシンのように操れる新ステアリング

回生ブレーキは、マニュアル・モード時以外、ステアリングヨーク裏のパドルで調整可能。ワンペダルドライブへ近い強さにできる反面、惰性走行するほど弱くはならない。

新たに獲得した、バイワイヤ制御のステアリングシステムだが、フィードバックは充分。通常のステアリングホイールで操るクルマから乗り換えても、強い違和感はないように思う。むしろ、グリップを握るのに慣れれば、F1マシンのように鋭く操舵できる。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

それでも、入念な調整を経ているはずだが、理想的な一貫性まではあと一歩。一般道から高速道路へ合流した直後は、反応が不自然に鈍く感じられた。特定の速度域で、過敏に思えることもあった。慣れの問題ともいえる範囲だが。

シャシーのバランスは秀抜。タイヤは細めでもグリップ力は高く、非常にニュートラルなコーナリングを叶えている。ステアリングヨークと親しくなれれば、意欲的にカーブへ飛び込んでいける。テールスライドを誘えるほどの、自由度はないとしても。

上質さは一層向上も航続距離はもの足りず

走行中の静寂性は、アップデートで向上。そもそも優れていたが、フロアやリアシートまわりの防音性を高め、従来以上の静かさを叶えている。濡れた路面での車内ノイズは、乾燥した路面でのマカンと同等なほど。パワートレインも、ほぼ無音だ。

また、20インチ・ホイールを履く550e Fスポーツでも、乗り心地はクラス最高峰。大きな段差でも、ゴツンとノイズは聞こえるものの、目立った振動は伴わない。高速道路をしなやかに流れ、速度抑制用のスピードバンプで身構える必要もない。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

高速域での姿勢制御も良好。前後の駆動用モーターを制御し、ピッチングなどボディの傾きを抑え込む効果も、現れているはず。

今回の試乗での電費は、高速道路の巡航で3.5km/kWh。気温が低かったとはいえ、1充電で走れる距離は260km弱となり、同クラスのライバルに届かず。普段使いを想定した平均でも、350km弱に留まった。急速充電は150kWと、速い側にはない。

操縦性や快適性のレベルは高いけれど

評価すべき進化を果たした、レクサスRZ。他メーカーとは異なる方向性で、電動クロスオーバーを特徴付けしていることも好ましい。550e Fスポーツの操縦性や快適性のレベルは、明らかに高い。

しかし、駆動用バッテリーはまだ容量が小さい。電費も、期待には届かない結果となった。バイワイヤ制御のステアリングヨークには、さらなる自然さを求めたいところ。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

確かに、RZは魅力的なモデルではある。もし筆者なら、通常のステアリングホイールを備え航続距離が伸びる、下位グレードを選ぶだろう。

レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）のスペック

英国価格：7万1095ポンド（約1493万円）

全長：4805mm

全幅：1895mm

全高：1635mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：3.5秒

航続距離：347km（市街地）／254km（高速）

電費：4.8km/kWh（市街地）／3.5km/kWh（高速）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2180kg（実測）

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：72.0kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：407ps

最大トルク：54.7kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）