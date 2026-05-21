大アプデで追加された550e Fスポーツ

2023年に発売されたレクサスRZは、造り手側が期待したほどのインパクトを市場へ与えなかった。優れた走りは叶えていたものの、根幹の電動化技術に驚きは足りなかった。2025年に、ビッグアップデートを受けたのも当然だろう。

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果たして、駆動用バッテリーは72.0kWhへ増量され、航続距離を伸延。車内の静寂性も高められた。550e Fスポーツという407psの新グレードが登場し、ステアリングホイールではなく、バイワイヤ制御のステアリング「ヨーク」も獲得している。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

価格は、英国では350eが約4万8000ポンド（約1008万円）から。試乗した550e Fスポーツは、タクミ・グレードで約7万1000ポンド（約1491万円）へ上昇する。

プラットフォームは、トヨタbZ4Xと同じe-TNGA。ツインモーターの試乗車は、計測では車重2180kgと、該当クラスの電動SUVでは軽め。バッテリーの容量が控えめなこともあり、シングルモーターのポルシェ・マカン・エレクトリックより軽い。

横風の影響を抑えるフィンとスポイラー

エネルギー効率を高めるべく、デフォルトのレンジ・モード時は後輪駆動。前後のパワー配分を制御するダイレクト4 AWDシステムは見直され、インバーターやドライブトレインも内部抵抗が大幅に低減されたという。

航続距離は、20インチ・ホイールを履くRZ 550e Fスポーツで450km。パワーで劣る500eでは500km、前輪駆動の350eなら568kmが主張される。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

ボディシェルはフロント周りが強化され、リアにはブレースが追加され、ねじり剛性を向上。サスペンションは、フロントのウイッシュボーンとブッシュが新しい。ステアリングラックのマウントや、ハブも改良を受けている。

ボディ後端には、小さなフィンや左右に別れたスポイラー。横風の影響を抑える気流を生成すると、レクサスは主張する。ホイールには樹脂製のキャップが被せられ、立体感を生み出すのと同時に空力も改善。ブレーキキャリパーは、ブルーで染められる。

ステアリングヨークが生むコクピット感

インテリアは、2023年の登場時と大きな違いはない。内装の質感は高く、造形は美しい。後席の足元が広いことも、強みのままだ。折角のスポーティ・グレード、Fスポーツには、もう少し華やかな演出が欲しいところだが。

バイワイヤ制御のステアリングは、現在の英国市場では今のところ唯一。ステアリングヨークはロックトゥロック1.2回転と、従来の「ホイール」の半分ほどしか回らないが、重み付けやレシオを自在に調整できるうえ、機敏な操舵を可能としている。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

膝周りの空間が広くなり、乗降性は確かに良い。メーター用モニターも見やすい。グリップ部分は自然に手に馴染み、人間工学的には優れたデザインといえる。ちなみに、テスラも同様のステアリングを市販化しているが、英国には導入されていない。

エアコンの送風口や、ドライバー側を向いたタッチモニター、アルミ製ペダルと相まって、運転席の「コクピット」感が巧みに創出されている。ウインカーのレバーはヨーク側から伸びており、回すと一緒に動くことへ慣れは必要かもしれない。

操作しにくい14インチ・タッチモニター

タッチモニターは、14インチで高精細。ステアリングにオーディオ用ダイヤルが備わり、手元で音量は調整できる。他方、エアコン用にもダイヤルが備わるものの、基本的にはパネル上での操作で、しっかり目線を移さないと扱いにくい。

システムのメニュー構成は、直感性に若干欠ける。スマートフォンのミラーリング解除や、ドライブモードの変更にも、複数回タップする必要がある。稀に、反応が遅れる場面もあるようだった。便利なホーム画面を設けるだけでも、印象は変わるだろう。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（英国仕様）

メーター用モニターは、解像度が少々粗め。ステアリングヨーク上のタッチパッドは、操作性を高めているようには感じにくい。

各所に用意された、USB-Cポートは便利。英国仕様では、外部給電できる3ピンのソケットも、2か所に設けられている。ダッシュボードには、膝周りを温めてくれる赤外線ヒーターをオプションで実装できるが、グローブボックスは塞がってしまう。

気になる走りの印象とスペックは、レクサスRZ 550e Fスポーツ（2）にて。