『ウマ娘』ぱかライブTVの出演者解禁！新育成シナリオなどの新情報発表へ
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式情報番組「ぱかライブTV ＃3」が、27日20時から放送されることが決定した。
【写真】小倉唯・芹澤優など出演者たち一覧
今回の放送では、6月に追加予定の新育成シナリオや次回のガチャ更新情報などのゲーム最新情報をはじめ、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』の続報もお届け。
さらに、今回の「ぱかトーク！」には、フリーアナウンサーの福原直英をゲストに、貴重なお話を展開する。
■出走者（敬称略）
【MC】前田玲奈（グラスワンダー役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、関根瞳（レッドディザイア）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、【ゲスト】福原直英（フリーアナウンサー
【写真】小倉唯・芹澤優など出演者たち一覧
今回の放送では、6月に追加予定の新育成シナリオや次回のガチャ更新情報などのゲーム最新情報をはじめ、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』の続報もお届け。
さらに、今回の「ぱかトーク！」には、フリーアナウンサーの福原直英をゲストに、貴重なお話を展開する。
■出走者（敬称略）
【MC】前田玲奈（グラスワンダー役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、関根瞳（レッドディザイア）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、【ゲスト】福原直英（フリーアナウンサー