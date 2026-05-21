「父と姉が心配しそう」山下美夢有の妹・山下蘭がふんわりハイライトヘア公開「一気にオトナ感」
山下蘭が自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした姿を公開した。
【写真】「一気にオトナ感」山下蘭の変身後（全2枚）
「New hair」とシンプルにつづった山下。さらに大阪・心斎橋の美容室へのタグ付けとともに「いつもありがとうございます!!」と感謝を添え、ハッシュタグでは「ハイライトカラー」と新ヘアのポイントも紹介した。投稿では、白いシャツ姿で路地裏に立ち、カメラをまっすぐ見つめるショットを公開。新たなヘアスタイルは肩下から胸上ほどのミディアムレングスで、ふんわり巻かれた明るめカラーが印象的。ハイライトを効かせた柔らかな質感が際立ち、これまでとはまた違った大人っぽい雰囲気を見せている。別ショットでは、目を閉じてピースサインを見せる写真もアップ。トレンド感ある自然な表情と抜け感のあるスタイルがマッチし、ニューヘアを楽しんでいる様子が伝わる投稿となった。この投稿にファンからは「なんだか一気にオトナ感ですね〜」「艶っぽくなってきて父と姉が心配しそう」といったコメントが寄せられ、大人っぽい雰囲気に反響が広がっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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