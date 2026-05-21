フルモデルチェンジしたマツダの主力ＳＵＶ「ＣＸー５」の国内販売が始まりました。

国内販売開始にあわせてマツダのアンバサダーに綾瀬はるかさんが就任しました。

綾瀬はるかさん「マツダと一緒に皆さんの走りたいという気持ちを作れたらうれしいです」

ＣＸー５はマツダ車の中で最も売れている車種で、世界販売の約３割を占めています。

屋台骨を支える車の９年ぶりの全面改良とあって毛籠社長も言葉に力が入ります。

毛籠勝弘社長「安全、安心、快適性、使い勝手、そして乗るたびに心が動くときめきまで全てを磨きこんできました」

３代目となる新型ＣＸー５。２代目に比べボディサイズは一回り大きくなり室内は広くなっています。

大画面となったセンターディスプレイにはグーグルアプリが内蔵されました。音声でも操作可能です。

マツダ クルマ開発本部 山口浩一郎主査「日々の使い勝手に徹底してこだわると、日常のどこにでも行ける頼もしい相棒、そういう車になったと思います」

ディーゼルエンジンはラインアップから消え、来年には新型ガソリンエンジンにマツダ独自のハイブリッドを組み合わせたモデルが追加されます。