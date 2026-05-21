アイアン売り上げはダンロップがトップ3を独占 1位に輝いたのはまさかの“レディス”モデル!?【週間ギアランキング】
5月上旬はゴールデンウィークもあり、1年間で最もクラブが売れる時期のひとつ。そんな中、売り上げランキングのアイアン部門で1位になったのはダンロップのレディスモデル『ゼクシオ14 レディス』だった。同社の人気モデル『ゼクシオ14』、『スリクソン ZXi5』差し置いて首位を獲得するのは異例。その要因についてPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。
【アイアン売り上げ】トップ10をまとめて発表！ キャロウェイのやさしい軟鉄アイアンが7位にランクイン
「レディスモデルに関しては『ゼクシオレディス』は圧倒的な人気があります。メンズモデルの『ゼクシオ』はやや年配のゴルファーが購入されることが多いのですが、『ゼクシオレディス』は若い世代の女性からも人気が高いです。年齢層関係なく売れていることが今回の結果につながったのだと思います」女性ゴルファーが打ったときの反応は？「振りやすい、やさしいという声が多いです。女性は男性ほど飛距離を重視せず、やさしくて打球が上がるアイアンの需要が高い。『ゼクシオレディス』以外だと、ピンの『GLE4』も健闘しています」アイアン部門全体で言えばダンロップが絶好調。『ゼクシオ14 レディス』が1位になっただけでなく、『ゼクシオ14』が2位、『スリクソン ZXi5』が3位とトップ3を独占しており、その強さが際立っていた。（アイアンランキング）1位 ダンロップ ゼクシオ14レディス2位 ダンロップ ゼクシオ143位 ダンロップ スリクソンZXi5※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【アイアン売り上げ】4位以下の順位は？ キャロウェイのやさしい軟鉄アイアンが7位にランクイン
お手軽カスタムだけど効果は絶大！ 女子プロのドライバーに貼る“鉛”をまとめました
【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！
女子プロ人気が高い『スピーダーNX ゴールド』で一番しなるところは？ 専門家が40本の最新シャフトを徹底評価
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
「レディスモデルに関しては『ゼクシオレディス』は圧倒的な人気があります。メンズモデルの『ゼクシオ』はやや年配のゴルファーが購入されることが多いのですが、『ゼクシオレディス』は若い世代の女性からも人気が高いです。年齢層関係なく売れていることが今回の結果につながったのだと思います」女性ゴルファーが打ったときの反応は？「振りやすい、やさしいという声が多いです。女性は男性ほど飛距離を重視せず、やさしくて打球が上がるアイアンの需要が高い。『ゼクシオレディス』以外だと、ピンの『GLE4』も健闘しています」アイアン部門全体で言えばダンロップが絶好調。『ゼクシオ14 レディス』が1位になっただけでなく、『ゼクシオ14』が2位、『スリクソン ZXi5』が3位とトップ3を独占しており、その強さが際立っていた。（アイアンランキング）1位 ダンロップ ゼクシオ14レディス2位 ダンロップ ゼクシオ143位 ダンロップ スリクソンZXi5※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【アイアン売り上げ】4位以下の順位は？ キャロウェイのやさしい軟鉄アイアンが7位にランクイン
お手軽カスタムだけど効果は絶大！ 女子プロのドライバーに貼る“鉛”をまとめました
【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！
女子プロ人気が高い『スピーダーNX ゴールド』で一番しなるところは？ 専門家が40本の最新シャフトを徹底評価
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】