前田羚菜がステップ連覇へ首位発進 17歳アマも好スタート
＜ツインフィールズレディース 初日◇21日◇ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース（石川県）◇6507ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。連覇がかかるプロ2年目の前田羚菜が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】前田羚菜が髪を下ろしました
4アンダー・2位に上堂薗伽純。3アンダー・3位タイには吉本ひかる、ルーキーの高田菜桜、17歳アマチュアの信藤希ら6人が続いた。山内日菜子、斉藤愛璃、リ・ハナ（韓国）、ルーキー松原柊亜らは2アンダー・9位タイ。今季初出場の吉田弓美子は1アンダー・15位タイで滑り出した。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ツインフィールズレディース 初日の結果
現在の1位は？ ステップ賞金ランキング
前田羚菜 プロフィール＆成績
【写真】なつかしい！ プロテスト合格時の斉藤愛璃
国内女子ツアー リーダーボード
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