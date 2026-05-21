前年覇者・佐久間朱莉、菅楓華、藤本愛菜が首位に並ぶ 帰国参戦の古江彩佳は21位
＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。
【ライブフォト】エース継続中 馬場咲希の愛用フェアウェイウッド
佐久間朱莉が大会連覇へ向けて好スタートを切った。4バーディ・ノーボギーのラウンドをまとめ、4アンダーの首位タイで初日を終えた。さらに、メルセデス・ランキング2位につける菅楓華、ルーキーの藤本愛菜も首位に並んだ。1打差の4位タイには8人がひしめく。河本結、菅沼菜々、佐藤心結、ウー・チャイェン、吉田鈴らが続いている。米国女子ツアーから帰国参戦しているホステスプロの古江彩佳は、1アンダーの21位タイ。同順位には、2週連続優勝がかかる桑木志帆、神谷そら、六車日那乃らもつけている。同じく米ツアー組の馬場咲希は、6オーバーの112位タイと出遅れた。総勢120人が、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて4日間を戦う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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