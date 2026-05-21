活動休止中MOROHAのアフロ、1stアルバムリリースが決定 リリース記念2マンツアーも
活動休止中のMOROHAのMCアフロが、1stアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリースすることを発表した。
【動画】ソロ活動に期待高まる！アフロ「ムーンリバー」ミュージックビデオ
同作はアフロ名義でリリースされる初のアルバム。収録内容は未発表となっている。リリースにともない、全国11ヶ所を廻る全国ツアー『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』が開催されることも発表された。ツアービジュアルは気鋭のイラストレーター・YANG YANG氏、アルバム題字は手刺繍ブランドKENDAI氏が手がけている。
同ツアーは、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱちのほか、シンガー・ソングライター、ピン芸人、落語家、スタンダップコメディアンと、ひとりぼっちで舞台に立つ面々を迎えた2マンツアーとなる。ツアーファイナルは12月12日東京・渋谷Spotify O-EASTにて、昨年も大盛況となったアフロ自主企画『再就職』となる。
また、新曲「ムーンリバー」のミュージックビデオもアフロのYouTube公式チャンネルで公開された。ソロ活動に注目が集まる。
■『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』
8月4日（火） 東京・新宿MARZ ｗ／今井らいぱち
8月8日（土） 京都・紫明会館 ｗ／立川吉笑
8月11日（火・祝） 群馬・高崎SLOW TIME cafe ｗ／ヤスエでんじゃらすおじさん
8月30日（日） 山梨・甲府桜座 ｗ／サツマカワRPG
9月5日（土） 宮城・仙台Tiki-Poto ｗ／眞名子新
9月13日（日） 長野・上田映劇 ｗ／三遊亭鬼丸
9月21日（月・祝） 愛知・名古屋 CLUB UPSET ｗ／宰務翔太
9月26日（土） 大阪・堺FANDANGO ｗ／辻凪子
10月4日（日） 福岡・graf ｗ／工藤祐次郎
10月5日（月） 大分・湯布院 ある風景 ｗ／工藤祐次郎
12月12日（土） 東京・渋谷Spotify O-EAST アフロ自主企画『再就職』
【動画】ソロ活動に期待高まる！アフロ「ムーンリバー」ミュージックビデオ
同作はアフロ名義でリリースされる初のアルバム。収録内容は未発表となっている。リリースにともない、全国11ヶ所を廻る全国ツアー『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』が開催されることも発表された。ツアービジュアルは気鋭のイラストレーター・YANG YANG氏、アルバム題字は手刺繍ブランドKENDAI氏が手がけている。
また、新曲「ムーンリバー」のミュージックビデオもアフロのYouTube公式チャンネルで公開された。ソロ活動に注目が集まる。
■『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』
8月4日（火） 東京・新宿MARZ ｗ／今井らいぱち
8月8日（土） 京都・紫明会館 ｗ／立川吉笑
8月11日（火・祝） 群馬・高崎SLOW TIME cafe ｗ／ヤスエでんじゃらすおじさん
8月30日（日） 山梨・甲府桜座 ｗ／サツマカワRPG
9月5日（土） 宮城・仙台Tiki-Poto ｗ／眞名子新
9月13日（日） 長野・上田映劇 ｗ／三遊亭鬼丸
9月21日（月・祝） 愛知・名古屋 CLUB UPSET ｗ／宰務翔太
9月26日（土） 大阪・堺FANDANGO ｗ／辻凪子
10月4日（日） 福岡・graf ｗ／工藤祐次郎
10月5日（月） 大分・湯布院 ある風景 ｗ／工藤祐次郎
12月12日（土） 東京・渋谷Spotify O-EAST アフロ自主企画『再就職』