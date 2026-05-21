アフロ

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　活動休止中のMOROHAのMCアフロが、1stアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリースすることを発表した。

【動画】ソロ活動に期待高まる！アフロ「ムーンリバー」ミュージックビデオ

　同作はアフロ名義でリリースされる初のアルバム。収録内容は未発表となっている。リリースにともない、全国11ヶ所を廻る全国ツアー『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』が開催されることも発表された。ツアービジュアルは気鋭のイラストレーター・YANG YANG氏、アルバム題字は手刺繍ブランドKENDAI氏が手がけている。

　同ツアーは、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱちのほか、シンガー・ソングライター、ピン芸人、落語家、スタンダップコメディアンと、ひとりぼっちで舞台に立つ面々を迎えた2マンツアーとなる。ツアーファイナルは12月12日東京・渋谷Spotify O-EASTにて、昨年も大盛況となったアフロ自主企画『再就職』となる。

　また、新曲「ムーンリバー」のミュージックビデオもアフロのYouTube公式チャンネルで公開された。ソロ活動に注目が集まる。

■『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』
8月4日（火）　東京・新宿MARZ　ｗ／今井らいぱち
8月8日（土）　京都・紫明会館　ｗ／立川吉笑
8月11日（火・祝）　群馬・高崎SLOW TIME cafe　ｗ／ヤスエでんじゃらすおじさん
8月30日（日）　山梨・甲府桜座　ｗ／サツマカワRPG
9月5日（土）　宮城・仙台Tiki-Poto　ｗ／眞名子新
9月13日（日）　長野・上田映劇　ｗ／三遊亭鬼丸
9月21日（月・祝）　愛知・名古屋 CLUB UPSET　ｗ／宰務翔太
9月26日（土）　大阪・堺FANDANGO　ｗ／辻凪子
10月4日（日）　福岡・graf　ｗ／工藤祐次郎
10月5日（月）　大分・湯布院 ある風景　ｗ／工藤祐次郎
12月12日（土）　東京・渋谷Spotify O-EAST　アフロ自主企画『再就職』