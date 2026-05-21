【ファミマ】銀座の高級イタリアン原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」発売 - 小麦香るもちもち生パスタに香味野菜と牛肉の旨み
ファミリーマートは6月2日、｢Ristorante Shin Harada｣原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」(494円)を全国のファミリーマート店舗で発売する。
「牛挽肉のボロネーゼ」(494円)
同社のプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」のプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」の新商品として、東京・銀座の高級イタリアンレストランRistorante Shin Haradaの原田シェフが監修した冷凍パスタが登場する。もちもち食感の小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースをあわせた。
「時間がかかりましたが、自信を持ってお届けできる、冷凍パスタ商品の最高傑作ができました。お店のスタッフにも食べてもらいましたが、Ristorante Shin Harada、Sala Amabileでも提供できる味!と太鼓判をもらっています。一度食べていただければ、何度でも食べたくなるいい商品だと思いますので、是非召し上がって頂きたいです。」(原田慎次シェフ)
「牛挽肉のボロネーゼ」(494円)
同社のプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」のプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」の新商品として、東京・銀座の高級イタリアンレストランRistorante Shin Haradaの原田シェフが監修した冷凍パスタが登場する。もちもち食感の小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースをあわせた。
「時間がかかりましたが、自信を持ってお届けできる、冷凍パスタ商品の最高傑作ができました。お店のスタッフにも食べてもらいましたが、Ristorante Shin Harada、Sala Amabileでも提供できる味!と太鼓判をもらっています。一度食べていただければ、何度でも食べたくなるいい商品だと思いますので、是非召し上がって頂きたいです。」(原田慎次シェフ)