お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんが2026年5月21日、Xで「警視庁捜査本部」を名乗る非通知の電話を受けたことを明かした。

「警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？」

金ちゃんは、「これはどういう意図があるのかお聞きしたいです」と切り出し、電話の内容を明かした。

「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？ あなたが事件の参考人になってるので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか？』と言われました」

金ちゃんが「どういうことですか？」と聞くと、電話の相手は「被害者の調査をしていたらあなたのクレジットカードの明細が出てきて参考人としてお話を聞きたいです」と説明してきたという。

「どこに行けばいいですか？」と尋ねると、相手からは「霞ヶ関の警察庁までお越しください」との指示があった。金ちゃんが「分かりました！ 伺います」と答えると「お待ちしてます！」と電話を切られたという。

「この場合長く話したら金が取られるとかあるのかな」

金ちゃんは「さすがに荒すぎて騙される奴いないだろと思うのですが、フルネームも知られてたし奇妙でした」と困惑を明かし、「この場合長く話したら金が取られるとかあるのかなと思いつつ向こうになんのメリットがあるのか分からないので詳しい方教えてください」とした。

「流石に騙される人も居ないと思いますが皆さんお気をつけください！」と呼びかけている。

警察関係者を名乗り出頭を求めるこうした電話は、典型的な特殊詐欺の手口だ。警察以外に、国税庁職員、メガバンク行員を騙るケースもある。

「非通知」の時点で注意を

リプライ欄でも、元警察官で防災情報の発信を行っている「りょうせい」さんがアドバイスを送っている。

「まず ・非通知（末尾が0110ではない）・『警視庁本部と』と『警察庁』の説明食い違い（同じ警察だが組織が異なる）の時点でニセです」

電話の相手がフルネームを知っていた理由については、「一概にこれが理由と断定が難しいですが、なにか個人情報などを登録してるサイトから名簿が出回っている可能性がある」と説明。理由をつけてクレジットカードから「お金を騙し取る可能性が高い」と解説した。

「オーソドックスなのは居住地から遠い警察署から電話→出頭できない距離だからオンラインで上記のクレカの件を持ちかけ、詐欺を敢行する です。今回のように近くの場所を示し、出頭を促すケースは珍しいなと思いました」としている。

投稿を見た人からは、「詐欺にしても雑だね」といった声も上がった。