中東情勢は、貿易にも影響が出ているようです。ホルムズ海峡が事実上封鎖されているので、輸出にも輸入にも影響が出ていて、それが貿易統計でも数字上で明らかになりました。

【写真を見る】“ナフサショック” どこで起きている？｢基礎化学製品｣にも足りているモノと足りていないモノ

4月の貿易収支は、3019億円の黒字で3か月連続の黒字です。詳しく見てみると、輸出は「自動車」が減りました。理由はサウジアラビアなど中東への輸出が減ったから。輸入は「原油」「ナフサ」が大幅に減りました。もちろん中東からの輸入が減ったからです。

一方で、アメリカからの原油の輸入は増えていて、この構図というのはしばらく続きそうです。

「足りているはずのナフサが届いていない状況も把握」

貿易統計からも「ナフサショック」の様子というのは、よく見えるわけですが、5月20日、高市総理は党首討論でこんなことを言いました。



ナフサは足りているのかどうかということに関して、「さまざまな現場で目詰まりが起きている。手元に足りているはずのナフサが届いていない状況も十分に把握している」と。

つまり、手元にはナフサは届いているはずだ、供給量は十分だということを改めて強調した形なんです。でも現場では「足りていない」という声があります。

そもそも「ナフサ」は何になる？

何が起きているんでしょうか。そもそも原油というのは精製されて、灯油、軽油、重油などに分解されていくわけなんですが、原油を精製したときにまず最初にできるのがこの「ナフサ」なんです。

ナフサは、これはガソリンの大元になる「粗製ガソリン」と言われています。なので、ナフサをさらに処理していくと、「ガソリン」ができるわけなんです。ガソリンの大元がこのナフサになり、ナフサをさらに分解していくと、プラスチックや塗料、合成製品などさまざまな基礎化学製品ができて、我々が日常でお世話になっているものができます。

しかし、ここの基礎化学製品は、足りているものと足りていないものがあるそうです。足りていないのが、どうやら「塗料・シンナー」。ここでナフサショックが起きている部分があると。

石油化学メーカーは「足りている」。でも、現場は「足りていない」と。

「塗料・シンナー」はナフサショック…

この中間で何が起きているのかということですが、塗料・インクメーカーに原料が入ってこない。品薄なのが「トルエン」や「キシレン」と言われるもの。そうすると、製品も数は少なくなってしまいます。ここが少ないから、次の卸にも物は少なくなってしまい、品薄の影響が出ています。

さらに、卸・小売では原材料費がそもそも高くなっているので、価格が高騰。そうすると、今まで10個買えたものが、半分の5個しか買えないということになります。

品薄と価格高騰によって、政府の言う「目詰まりが起きている」と、そういう見方もできますが、政府はお膳立てはしたかもしれませんが、実体経済というのはもっと複雑で、実は思い通りにいかない部分もあるんだということが浮き彫りになっているような気もいたします。

【CBCテレビ論説室長 大石邦彦】