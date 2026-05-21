英ＰＭＩ速報値、５月非製造業が５０割れに悪化 ポンド売り圧力に＝ロンドン為替



5月英PMI速報値は製造業が53.7と前回と同水準を維持し、市場予想53.0を上回る一方、非製造業（サービス業）は47.9と前回の52.7や市場予想51.7を大きく下回り、景気判断分岐点の50を下回った。総合指数は48.5と前回の52.6や市場予想51.6を下回り、全体として景気判断分岐点を割り込んだ。



中東関連のうわさでドル売り反応を見せたポンドドルは1.3455付近まで買われた後、足元では1.3430台へと反落している。ポンド円も213.83付近の高値をつけたあと、213.50台まで小反落。ユーロポンドは下に往って来いとなっており、ユーロ圏と英国双方のPMIの弱含みに振り回されている。



GBP/USD 1.3434 GBP/JPY 213.56 EUR/GBP 0.8652

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