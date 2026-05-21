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ABEMAは、6月13日から14日かけて開催される世界三大レースのひとつ「ル・マン24時間レース」を、国内初となる24時間完全無料生中継で放送する。

ル・マン24時間レースは、フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される世界最高峰の耐久レース。1923年の初開催から100年以上の歴史を持ち、F1のモナコGP、アメリカのインディ500と並んで世界三大レースと称されている。24時間の長丁場で、どれだけの距離を走破できるかを競い、コースの大部分が公道という条件下で争われる。

近年は最上位クラスのハイパーカークラスにトヨタをはじめ、フェラーリ、キャデラック、BMW、アストンマーティンといった自動車メーカーがワークス参戦し、激戦が繰り広げられている。日本勢としては2018年から5連覇を達成したトヨタに、4年ぶりのル・マン制覇に期待がかかる。

なお、ABEMAによれば、地上波、BS、CS、インターネット配信を含めた日本国内のル・マン24時間レース放送・配信実績において、24時間連続で無料生中継する形態としては、今回が初の試みだという。

ABEMAのル・マン24時間レースでは、レース初心者にも分かりやすく、モータースポーツの奥深さを存分に楽しめる中継を予定。レースのハイライト映像は生中継と合わせて、「ABEMA」内で順次配信し、いつでも好きな時間にレースの展開を振り返ることができ、「24時間にわたるレースの見どころをリアルタイムでも後からでもお楽しみいただけるよう展開していく」という。

また国内の特設スタジオには、ル・マン経験者を中心とした豪華解説陣を迎えて、レースの模様を放送。スペシャルゲストの出演も予定している。解説陣・スタジオゲストの詳細は順次発表される。

ABEMA『世界耐久選手権2026 第3戦 ル・マン24時間レース』放送概要

放送日時：2026年6月13日(土)22:30～23:50

『MOTOR SPORTチャンネル』放送URL：https://abema.tv/now-on-air/motor-sport

※URLはチャンネルOPENと同時に公開。

PR映像：https://abema.tv/video/episode/801-1_s10_p999