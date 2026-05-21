（新静岡セノバ前から中継 竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（竹川 奈々 アナウンサー）

ここからは「しずおか献立予報」です。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得な食材を値段とともに紹介。さらにその食材を使った簡単レシピも合わせてお伝えしていきます。ご紹介してくださるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。さあ気になるおすすめ食材なんですが、きょうはこちら「小松菜」です。





（松浦 悠真 気象予報士）小松菜。結構僕も好きで、よくいろいろな料理使いますね。（竹川 奈々 アナウンサー）実はこの小松菜が、6月頃から価格が上がる可能性があるんです。これから梅雨が始まりますよね。そうすると雨や日照不足で葉物野菜の生育が不安定になる恐れがあるんです。そうすると出荷量が減少し、価格がアップするかも…ということなんですね。（松浦 悠真 気象予報士）ことし2026年の梅雨がですね、結構雨の量が多いという予想がきょう21日、出たんですよ。ですから、この葉物野菜にも、ちょっと影響出るかもしれないですね。（竹川 奈々 アナウンサー）そうですね、ではきょう21日の価格を見ていきましょう。この「田子重 西中原店」では1袋106円で販売されていました。他のスーパーでも、大体同じぐらいで販売されていますね。ではそんな小松菜を使った簡単レシピがこちらです。・「小松菜とツナの胡麻マヨナムル」ですね…難しいですね…。（松浦 悠真 気象予報士）難しくはないと思いますけど。

（竹川 奈々 アナウンサー）

レシピはこんな感じですね。油との相性がいい小松菜です。小松菜にはぴったりのレシピになっています。では作り方の動画がこちらです。小松菜を3センチの長さに切り耐熱ボウルに入れて水を振り600ワットで2分加熱します。続いて、水にさらして水気を切った小松菜に、ニンニク、ごま油を加えて混ぜます。最後にマヨネーズ、ごま、醤油を加えて混ぜ、最後にツナを加えて混ぜて完成です。



（竹川 奈々 アナウンサー）

ではスタジオにも試食をご用意しました。どうぞ召し上がれ。



（スタジオ出演者 試食）



（竹川 奈々 アナウンサー）

ぜひ皆さん、簡単ですので作ってみてください。「しずおか献立予報」でした。