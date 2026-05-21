■これまでのあらすじ

結婚式に同期を招待しようとしたら「考えさせて」と言われてしまった香奈。香奈は母親の教えに従って、麻耶の結婚の際にはお祝いを出していなかった。さゆりの挙式の時には「結婚式は婚活の場」と言ったが、それの何が悪いのかわからない。



友人の結婚式に出席するのもタダじゃない。高いご祝儀を払ったんだからせめていい出会いがあるようにって、元を取ろうと頑張って何がいけないんでしょうか？

「結婚式ってお祝いできる人しか参列しちゃいけないと思う」それって、私をお祝いする気持ちがないっていうこと…？さらに、なつみまで出席を渋るような返事をしてきて…。私はみんなの式に参加してあげたのに、こんなのおかしいよ。お母さんは、みんなは嫉妬してるだけって言う。そうだよね？みんな、結局は来てくれるんだよね…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)