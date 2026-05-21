◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２１日、ヤクルトで１５年間プレーした父・博文氏（５４）を超える通算１７４安打目をマークした。「２番・右翼」で先発出場し、初回１死で迎えた第１打席。三遊間へのゴロが、渋い内野安打となった。３試合ぶりのヒットが記念の一打となった。

隆輝は横浜、ＥＮＥＯＳを経て２３年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、１年目に６４安打、２年目に６５安打、３年目の今季はこれで４５安打目となった。

一方の博文氏は八千代松陰、中央学院大を経て９３年ドラフト３位でヤクルト入り。キャリアハイは１軍デビューした９８年の５４安打だったが、現役引退の０８年までユーティリティー選手として息の長い活躍を見せた。その後はヤクルトの球団広報などを歴任し、現在はベースボールアカデミーのヘッドコーチを務めている。

２３年１０月のドラフト指名時には親子で仲良く取材対応。孝行息子は「励まし続けてくれた父に恩返しできるように『隆輝、俺を超えたな』って言ってもらえるようになりたい」と宣言し、父は「目標をもっと高く持ってほしい（笑）。一流、超一流の選手になってくれたらと思います」と話していたが、これで本塁打、打点に続いて安打数も“父超え”を果たした。

隆輝の背番号「４」は博文氏も現役時代に背負っていた番号で、２３年１１月の入団会見では「父親と同じ舞台で背番号４を背負ってやれるというのは当たり前ではないと思うので、感謝をして今後頑張りたいなと思います」と語っていた。今季はこの日の試合前時点でリーグ２位の打率３割１分と覚醒の気配が漂っており、父も願う超一流プレーヤーへの道は続く。

◆度会 隆輝（わたらい・りゅうき）２００２年１０月４日、千葉県生まれ。２３歳。横浜では１年夏、２年春の甲子園出場。ＥＮＥＯＳでは２２年に都市対抗野球で橋戸賞（ＭＶＰ）。３球団競合の末に２３年ドラフト１位でＤｅＮＡ入団。通算２０２試合で打率２割６分１厘、１２本塁打、６２打点（２０日終了時点）。１８３センチ、８３キロ。右投左打。今季年俸３５００万円（金額は推定）。

◆度会 博文（わたらい・ひろぶみ）１９７２年１月２６日、千葉県生まれ。５４歳。八千代松陰では甲子園出場なし。中央学院大から９３年ドラフト３位でヤクルト入団。通算５２７試合に出場し、打率２割４分５厘、９本塁打、６１打点。現役時は１８１センチ、７８キロ。右投右打。