¿¿ÃæËþ»á¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡È¼ÇÀ¸¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈºÇ²¼°ÌÍ½ÁÛÂ³½Ð¤â¡Ö¤à¤·¤íº£Ç¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¡Ê55¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³«ËëÁ°¤ËºÇ²¼°ÌÍ½ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¸ÅÁã¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTIM¡×¤Î¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤Î¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ»þÂå¤ËÁª¼ê¤À¤Ã¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¡Ê41¡Ë¤È¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡Ê37¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ï³«ËëÁ°¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤¬É¾ÏÀ²È¤äÀ¤´Ö¤«¤é¸®ÊÂ¤ßºÇ²¼°ÌÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿ºä¸ý»á¤À¤¬¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¤Î¼Ò¤À¤±¤ÏËÜÅö¤ËÁ´Éô¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡È¼ÇÀ¸¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ²¼¤¬Á´ÉôÎÐ¤À¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤Í¡£µÕ¤Ë³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤¤·ë²Ì½Ð¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ»á¤«¤é¡ÖµÕ¤Ë´ÆÆÄ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¿¿Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤¢¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢²ù¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Ç¤â²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î¡ÊÁª¼ê»þÂå¤Î¡Ë1990Ç¯Âå¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤¬Äã¤¤»þ¤Ã¤Æ·ë¹½¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¡¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1995Ç¯¡¢1997Ç¯¡£¤³¤ÎÇ¯¤â¶²¤é¤¯È¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¡£¤à¤·¤íº£Ç¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ë¸®ÊÂ¤ßºÇ²¼°Ì¤È½ç°ÌÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡£¤À¤¬¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤Î¤â¤È¸«»ö¤Ë²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢5·î20Æü»þÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï2015Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡£Á°Ç¯ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£