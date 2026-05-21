この春、関東から阿南市へと移住して、お遍路さんのための宿をオープンさせた男性がいます。



決断の背景にある思いは、ズバリ「四国への恩返し」。



海外からも多くの宿泊客が訪れる、遍路宿の一日に密着しました。

山々に新緑が芽吹き、風薫る5月。



四国の道には、様々な思いで結願を目指すお遍路さんの姿が溢れます。



20番札所・鶴林寺と21番札所・太龍寺の間に、2026年4月、新たな遍路宿が出来ました。

（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「ここ、イタリア人が2名入ります」

遍路宿・亀龍。



オーナーは、この春に千葉県から阿南市に移住してきた中島和彦さん61歳です。



中島さんはかつて、東京の大手旅行代理店勤務で、1年の半分以上は海外を飛び回る生活をしていました。

（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「社会で過ごしてきた30年、35年、果たして生き方がこれでよかったのかなと自分自身で感じて」

「第二の人生、せっかく始められるのであれば、今までを全部捨てて無心で一からやりたい」



58歳で早期退職したあと、歩き遍路を始め、その魅力にとりつかれました。



これまでに4度、結願しています。

（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「四国八十八か所をまわっていく中で、極端に宿が少ないなと」

「みなさん年配で高齢化していて、どんどん宿が閉まっていってると」

「これだけ外国人が来ているのにと感じながら歩いていました」

「いつしかそれで（遍路宿を）自分でやってみたいなって」



こうして選んだ第二の人生の場所、中島さんは宿の少ない太龍寺の近くへ4月5日、「遍路宿・亀龍」を開業しました。

以来、これまでの利用者は70人ほど、半分はアメリカや台湾、フランスなど海外からやってきたお遍路さんだといいます。

ともに宿の運営にあたるのは、パートナーの高橋トミ子さん、主に食事を担当します。

（遍路宿 亀龍・高橋トミコさん）

「新潟出身なんですけれど、新潟の郷土料理でのっぺい汁っていう、根菜とかを入れて栄養満点で体に優しい味付けです」



和食を中心に、毎日違ったメニューの家庭料理を準備して、宿泊客にふるまいます。

（記者）

「海外の方が多いとベジタリアンの方も？」



（遍路宿 亀龍・高橋トミコさん）

「結構いらっしゃいますね。麻婆茄子や八宝菜を作って途中でお肉を、入れる・入れないというように、お鍋を2つに分けています」



思想信条、宗教などそれぞれに合わせた材料を選ぶことも欠かせません。

建物は築30年の木造2階建て民家を改造。



中島さんの遍路巡りに連れ添ったウミガメのぬいぐるみと、太龍寺の龍にちなんで「亀龍」と名づけました。

（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「マリオ？ボンジョールノ・ボナセーラ、はじめまして」



こちらは、イタリアからやってきたお二人。



（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「どうしました？」

（イタリアから）

「写真を撮りたいみたい」



杖を拭いて貰ったのが、嬉しかったようです。

もう一組は、埼玉とオーストリアからの二人組。



ひとつ前の宿で出会い、ここまで一緒に歩いてきました。



部屋は和室と洋室あわせて3室。

夕食は宿泊客はもちろん、中島さんたちもそろって一つのテーブルを囲みます。



（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「いただきます」



（遍路宿 亀龍・高橋トミコさん）

「いただきます」

（埼玉県から）

「最高です」



（遍路宿 亀龍・高橋トミコさん）

「おいしい？」



（イタリアから）

「おいしいです」

（遍路宿 亀龍・高橋トミコさん）

「すっごいおいしい？」



（イタリアから）

「美味しい、美味しい、準備してくれてありがとう」

埼玉から来た佐藤さんは、3年前から遍路をはじめ、いま二巡目を歩いています。



（埼玉から・佐藤彰さん）

「（この周辺は）人が来る割には、泊まる場所が非常に少ない」

「ガイドブックで見て電話をかけても『閉めています』という場所がかなり多いです」



ヨーロッパの3人は、キリスト教の巡礼をきっかけに四国遍路にも興味を持ちました。



今回の旅で大変なことを聞いてみると…。

（オーストリアから）

「宿泊施設の予約です」

「お寺とお寺の間に宿が一つだけしかない場合もありますし、予約サイトを見つけられないこともあります」

（イタリアから）

「日本語が話せないので、電話の予約が難しい。メールかウェブサイトで予約できると、一番ありがたいです」

こうした声を受けて、ホームページやLINEに加え、ヨーロッパで主流のSNS「WhatsApp」でも予約の受付を始めたそうです。

（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「どう思う？」



（オーストリアから）

「すごくいい！」



お遍路さんが少しでも快適に、旅の疲れを癒せるようにと心を砕く中島さん。



そのまっすぐな気持ちはどこから？

（遍路宿 亀龍・中島和彦さん）

「ずばり一言、四国への恩返し。一回回るとお四国病になりますね」

「自分と同じように歩いている方お遍路さんが到着して、美味しいものを食べて貰って元気で出発してくれる」

「そういうことが、目標がなくてもいい方に導かれていくんじゃないですかね。それが四国かなって感じます」

四国のあたたかさに触れ、ここを第二の人生の舞台と決めた中島さん。



旅人の心に寄り添い、きょうも同行二人。



中島さんは、巡礼者の道案内や作法を指導する「公認先達」の資格もお持ちだそうで、そんなところも遍路宿のオーナーとして心強い存在なのかもしれませんね。