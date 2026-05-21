兵庫・たつの市母娘死亡　2人は発見前日の18日より前に死亡か　現場に現金入りの財布　母親から猫を譲り受けた住民「動物をかわいがっていた」

兵庫・たつの市の住宅で74歳の母親と52歳の娘の遺体が見つかった事件。凶器が発見されないまま、住宅の中には現金入りの財布が残されていたことが、新たに分かった。

近隣住民「優しそうな普通のおばあちゃん」

兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中澄惠さんと次女の千尋さんが、血を流して死亡しているのが見つかって、21日で3日がたった。

雨の中捜査関係者が次々と入り、現場周辺では21日も現場検証が続けられていた。

2人には首や上半身に複数の刺し傷があり、母親の澄惠さんにより多くの傷があったという。

また、現金の入った財布が住宅の中に残されていたことが新たに分かった。

74歳の母親と、52歳の次女に、いったい何があったのでしょうか。

広瀬修一キャスター：

近所の人によりますと、澄惠さんはあちらの住宅で夫と2人で暮らしていたそうです。

しかし、数年前に夫が亡くなり、次女・千尋さんと暮らすようになったという。

近隣住民：

娘さんが5年前くらいに帰ってきた。それまではご主人と2人だったが、ご主人が亡くなって娘さんが（来た）。

（澄惠さんは）いつもニコニコしてて。優しそうな普通のおばあちゃんだった。

近隣住民：

面白くてけっこう冗談とか言って楽しませてくれる方。ノリのいい感じで。

明るい性格だったという澄惠さんは、地域の行事にも欠かさず参加していたという。

近隣住民：

地域の行事には必ず参加される。奉仕作業とか、ゴミとかリサイクルの当番とかお祭り、土手を掃除したり、ごみ拾いしたり。

亡くなった次女「ハキハキ元気そうな人」

澄惠さんは、現在の住宅に引っ越す前は、近所の借家に住んでいて、猫数匹を飼っていたという。

澄惠さんから猫を譲ってもらったという人に話を聞くことができました。

近隣住民：

（澄惠さんは）動物をかわいがっていて、（猫が）5〜6匹以上はいたと思う。

引っ越して行ったときに1匹戻ってきてしまって、結構うちの子にもなついていたので、この子を飼わせていただきますと。

いただいてよかったありがとうとお礼を言った。

写真が、譲ってもらったという猫。

澄惠さんが「ピヨ」と呼んでいたので、そのまま「ピヨ」という名前にしたという。

また次女の千尋さんについて、近所の人は…。

近隣住民：

1回だけお会いした。ハキハキ、ちょっとボーイッシュな元気そうな人。

近隣住民：

仕事でたぶん遠くに出ていたが、体調不良か何かで戻ってきたという話は聞いた。2人は仲が良かったと思う。

捜査関係者によると、2人は発見前日の5月18日より前に死亡したとみられるという。

また、これまでの現場検証で凶器は見つかっておらず、住宅の中だけでなく外側の玄関先にも血の痕があったという。

警察は21日朝から2人の遺体を司法解剖し、詳しい傷の状況や死因を調べている。

（「イット！」5月21日放送より）