市街地でのクマの目撃が相次いでいる県内。



221日も秋田市御所野の住宅地で複数の目撃がありました。



こうした中、市営住宅の敷地にクマがとどまったことを想定した訓練が大館市で行われ、地元の猟友会や市の職員などが緊急銃猟を安全に行う手順を確認しました。



訓練には、地元の猟友会や大館市、警察などが参加しました。、



市営住宅の敷地内にクマが出没し、屋外に放置されていた生ゴミの近くにとどまっている想定で、緊急銃猟を行う手順を確認しました。





大館市での緊急銃猟の訓練は、これが初めてです。去年9月に運用が始まった緊急銃猟の制度。クマなどが市街地に現れた際、緊急性があり、安全を確保できるといった条件を満たしていれば、市町村の判断で猟銃を発砲することができます。県内では、これまでに7回実施されています。大館市林政課 小棚木信晴課長「緊急性ありますし、おり等での捕獲は難しいと思います。屋外ですので難しいと思いますので安全確保できれば緊急銃猟の方を市としては検討したいと思っています」無線指示「えー広報班。高松係長広報しながら規制をお願いします」緊急銃猟を行う上で最も重要なのが、周囲の安全の確保です。銃弾の到達が想定される範囲の中は、「人がいない」状態にする必要があります。訓練では、警察が安全を確保しながら市営住宅の中にいた住民を近くの建物まで避難させました。緊急銃猟がまだ実施されたことがない大館市で行われた訓練。条件や手順のほか、関係機関の役割や連携を確認しました。大館市猟友会 兜森秋美さん（訓練で射手を担当）「うちらの場合、山に行って（猟を）やるんだけども、こういうところでやるというのはちょっと想定してないというか、そういうところがやっぱり難しいところです」「やっぱり市街地ですので周りに気を付けないといけないと思います」小棚木信晴課長「住民の方に、屋内退避だとか場合によっては地区外への退避ってふうなところを、確実に伝えるところが大事だなというふうに思いました」「こういった訓練を継続してやっていくことでスムーズに対応できるように継続していきたいと思っています」県内では今年、例年を大幅に上回るペースでクマの目撃情報が寄せられていて、特に市街地での目撃が相次いでいます。県は、「人の生活圏にもクマはいるものと考え、常に警戒してほしい」として、市街地でも音の鳴るものを携帯するなど、基本的な対策を徹底するよう呼びかけています。※5月21日午後6時15分のABS news every.でお伝えします