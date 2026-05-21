アフロが、1stアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリースする。

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同作は、現在活動休止中であるMOROHAのMCアフロが、アフロ名義でリリースする初のアルバム。収録内容は未発表で、PONY CANYON INC. / YY GAYAGAYA RECORDSからのリリースとなる。

リリースに伴い、全国11カ所をめぐるツアー『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー ～ひとりずもうの横綱たち～』の開催も決定。今井らいぱちをはじめ、シンガーソングライター、ピン芸人、落語家、スタンダップコメディアンと、ひとりで舞台に立つ面々を迎えたツーマンツアーとなる。ツアーファイナルは、12月12日に渋谷Spotify O-EASTにて、アフロ自主企画『再就職』として開催される。

また、ツアービジュアルはイラストレーターのYANG YANG、アルバム題字は手刺繍ブランド KENDAIが手掛けた。チケットの抽選先行申し込みは、5月22日12時よりスタートする。

あわせて、新曲「ムーンリバー」のMVがアフロのYouTube公式チャンネルで公開された。先月公開された「タメ」に続く新曲公開となる。

なおアフロは、5月13日にヒグチアイとのユニット 天々高々の1stアルバム『祝祭日』をリリース。全国8カ所9公演のアルバムリリースツアーも予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）