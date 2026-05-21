「まじ３度見した！」「アベンジャーズみたい」レジェンドが電撃復帰！森保Jの超サプライズ招集が話題沸騰「びっくりした怪我かと思った」
ビッグニュースだ。
日本サッカー協会が５月21日、日本代表に関するリリースを発表。５月31日に開催されるアイスランド戦において、鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加となり、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）を新たに招集すると伝えた。
森保ジャパンは国立競技場でアイスランドと壮行試合を実施後、今夏の北中米ワールドカップに臨むにあたり、事前キャンプ地のメキシコに渡る。
クリスタル・パレスの一員として、現地５月27日にカンファレンスリーグ決勝を戦う鎌田は、６月２日に国内でチームに合流し、チームと共にメキシコに向かうという。
一方、現在37歳で元キャプテンの吉田は、カタール・ワールドカップ以来の電撃復帰となった。５月25日にチームへ合流し、31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。
森保一監督は「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」とコメントした。
今回の発表は大きな話題に。日本代表の公式Xに次のようなコメントが殺到している。
「びっくりした怪我かと思った」
「W杯前に前大会主将がチームに喝入れる展開アツすぎる」
「まじ３度見した！マーヤが帰ってくる」
「日本中みんな日本代表後押ししてて嬉しい」
「W杯へ向けて経験を繋ぐ大事な機会になりそう」
「歴代メンバーが色んな形で関わり合ってくるのアベンジャーズみたいで胸熱！」
「森保さん粋なことしてくれるねえ〜」
「鎌田も休めてプラスしかないと思う。いい判断」
「Team Camが楽しみすぎる！！！」
126キャップを誇り、抜群の経験を持つ吉田。レジェンドが注入する、唯一無二のエネルギーに期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
日本サッカー協会が５月21日、日本代表に関するリリースを発表。５月31日に開催されるアイスランド戦において、鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加となり、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）を新たに招集すると伝えた。
森保ジャパンは国立競技場でアイスランドと壮行試合を実施後、今夏の北中米ワールドカップに臨むにあたり、事前キャンプ地のメキシコに渡る。
一方、現在37歳で元キャプテンの吉田は、カタール・ワールドカップ以来の電撃復帰となった。５月25日にチームへ合流し、31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。
森保一監督は「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」とコメントした。
今回の発表は大きな話題に。日本代表の公式Xに次のようなコメントが殺到している。
「びっくりした怪我かと思った」
「W杯前に前大会主将がチームに喝入れる展開アツすぎる」
「まじ３度見した！マーヤが帰ってくる」
「日本中みんな日本代表後押ししてて嬉しい」
「W杯へ向けて経験を繋ぐ大事な機会になりそう」
「歴代メンバーが色んな形で関わり合ってくるのアベンジャーズみたいで胸熱！」
「森保さん粋なことしてくれるねえ〜」
「鎌田も休めてプラスしかないと思う。いい判断」
「Team Camが楽しみすぎる！！！」
126キャップを誇り、抜群の経験を持つ吉田。レジェンドが注入する、唯一無二のエネルギーに期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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