日向坂46小坂菜緒『BUBKA』表紙に登場！竹内希来里のグラビアや三・四期生の対談も

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日向坂46の小坂菜緒が、『BUBKA』7月号（5月29日発売）の表紙・巻頭グラビアに登場。発売に先がけ、表紙カットが公開された。

■日向坂46のメンバーたちが、それぞれの立場から現在地を語る

グループの絶対的エースとして日向坂46を牽引する小坂菜緒。クールな表情でこちらを見つめる表紙カットに加え、巻頭20ページにわたるグラビアでは、彼女の多彩な魅力を余すことなく切り取った。ノースリーブ姿でベッドに横たわる自然体の表情をはじめ、麦わら帽子をかぶって柔らかく微笑むカット、アンニュイな雰囲気をまとった印象的なカットなどを収録。美しく透明感のある笑顔と、クールで繊細な表現力、その両面を堪能できる内容となっている。

インタビューでは、 グループに残る最後の二期生として、 ともに歩んできた金村美玖との“なおみく”の絆について語る他、あらたに加入した後活躍を続ける五期生への思いや、最新シングル「Kind of love」でセンターを務める藤嶌果歩への期待にも言及。さらに、先輩としてグループを牽引する原動力や、その胸に抱く覚悟や情熱について率直な言葉で明かしている。

続くグラビアには、日向坂46の竹内希来里が登場。浴衣に身を包み“和”をテーマにしたカットをはじめ、ノースリーブ衣装で見せる爽やかな表情など、彼女の魅力を詰め込んだグラビアとなっている。インタビューでは最近になって感じるようになった自身の変化や、竹内のことを「推し」と公言する五期生・大野愛実との関係性について語ったほか、今シングル期間に掲げる目標や、現在の好調を支える要因についても明かしている。 「変わっていく自分が楽しい」と語る竹内の現在地に迫った。

続くページでは、三期生の森本茉莉と山口陽世の対談インタビューを実施。グループからの卒業を発表した山口が、その決断に至った思いや現在の心境を語るとともに、長年ともに歩んできた森本だからこそ語れる言葉でふたりの関係性やこれまでの歩みを振り返っている。

続いて四期生の小西夏菜実と平尾帆夏による対談インタビューも掲載され、同期として支え合ってきたふたりが、お互いへの思いや関係性を語るほか、ひなた坂46の楽曲やライブに懸ける意気込みについても明かしている。

35ページにわたり、小坂菜緒をはじめとする日向坂46のメンバーたちが登場し、それぞれの立場から現在地を語る今号。日向坂46のファンはもちろん、アイドルシーンの“今”を知りたい人にとっても必見の一冊となっている。

その他、SKE48の熊崎晴香、NMB48の芳賀礼の水着グラビア＆インタビューが掲載。その他、大島璃乃の水着グラビア、僕が見たかった青空の秋田莉杏と岩本理瑚のインタビュー、ライブアイドルグループ・MADOROMIのインタビューなど、バラエティ豊かな企画が収録されている。

メイン写真：『BUBKA』7月号表紙

■SKE48熊崎晴香『BUBKA』7月号セブンネット版表紙に登場

『BUBKA』7月号のセブンネット版表紙は、SKE48の熊崎晴香が飾る。

本誌に掲載されている水着グラビアでは、表紙カットにも採用された肩まわりが印象的なチューブタイプの水着、白色をベースにした三角水着、美しいスタイルが際立つロングタイプの水着など、さまざまな衣装に身を包み、あらたな魅力を披露している。

インタビューでは、副リーダーとして支えるTeam Sの人間関係について語るほか、新公演やソロライブの裏側を振り返り、活動を通じて感じる思いや今後の目標についても明かしている。

■【画像】『BUBKA』7月号セブンネット版表紙

■NMB48・芳賀礼が『BUBKA』7月号TSUTAYA版の表紙に登場

『BUBKA』7月号TSUTAYA版表紙は、NMB48の芳賀礼が飾る。

NMB48の次世代エースとして注目を集め、グラビア界でも存在感を放つ芳賀。本誌に掲載されている水着グラビアでは、表紙カットにも採用されたチューブタイプの水着でその美スタイルや、Xでも話題となった“アニメべそ”を大胆に披露するほか、白のワンピース水着やランジェリーショットなど、多彩な衣装に身を包み新たな魅力を見せている。

インタビューでは、大きな反響を呼んだ写真集を振り返るとともに、グループ加入前のエピソードやこれまでの歩みにも言及。さらに、今後の目標やこれから挑戦したいことについて、自身の言葉で語っている。

羽賀礼が表紙を飾る『BUBKA』7月号のTSUTAYA版は、TSUTAYA EBISUBASHIならびに店舗ウェブサイトで販売予定となっている。

■【画像】『BUBKA』7月号TSUTAYA版の表紙

■書籍情報

2026.05.29 ON SALE

『BUBKA』7月号

■関連リンク

BUBKA 公式サイト

https://www.idol-culture.jp/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/

■【画像】特大両面ポスター

■【画像】限定特典ポストカード