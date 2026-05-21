ノノガファイナリスト“ふみの”エムオン!特番第3弾は“好きなもの”を巡るロケ企画！犬とじゃれ合う姿も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして注目を集める“ふみの”の素顔に迫る3ヵ月連続撮り下ろし特番『シンガーソングライター“ふみの” ～My Book～』の第3弾が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて5月28日23時より放送される。

■作詞作曲を手掛けた新曲「よくあるはなし」のインタビューも

ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』”FUMINO”として参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出。そして、アーティスト”ふみの”として、1月に「favorite song」でデビュー。同曲は、 Billboard JAPAN “JAPAN Hot 100”で9位を記録し、MVは公開20時間で100万回再生を突破するなど、デビュー直後としては異例の注目を集めた。

そして3月に2ndシングル「ホットライン」、5月8日には3rdシングル「よくあるはなし」を発表。アーティストとして、あらたなフェーズへと歩みを進めている。

そんな彼女の等身大の姿を綴る3ヵ月連続プログラム。＜#3＞では、ふみのが“好きなもの”を巡るロケ企画を敢行。休日のひとときのような自然体な姿を通して、彼女の素顔に迫っていく。

まずは、＜#1＞でも犬愛について語ったふみのが、犬たちと対面。ボール遊びや散歩を楽しみながら、無邪気な笑顔を覗かせる。続いて訪れた古着屋では、ファッションへのこだわりや、自身のスタイルを形作る感性のルーツを探る。さらに、本棚に並ぶ数々の作品を前に、曲作りのインスピレーションにもなっている“漫画”についての想いを語る。

また、自身で作詞・作曲を手掛けた新曲「よくあるはなし」のインタビューも紹介。制作秘話や歌詞に込めた想いを紐解きながら、アーティスト・ふみのの内面に深く迫る。

■番組情報

MUSIC ON! TV『シンガーソングライター“ふみの” ～My Book～＜#3＞』

05/28（木）23:00～24:00

再放送：06/15（月）23:00～24:00

【関連番組】

MUSIC ON! TV『シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#1＞』

05/26（火）23:00～24:00

MUSIC ON! TV『シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#2＞』

05/27（水）23:00～23:30

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よくあるはなし」

■関連リンク

番組の詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/fumino-my-book2603/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/