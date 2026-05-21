「日経225ミニ」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限19万8172枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万8172枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 198172( 198166)
ソシエテジェネラル証券 136171( 136165)
バークレイズ証券 70836( 70836)
SBI証券 72782( 36026)
松井証券 21186( 21186)
楽天証券 42115( 19195)
日産証券 16992( 16992)
サスケハナ・ホンコン 16100( 16100)
JPモルガン証券 10043( 10043)
ビーオブエー証券 9720( 9720)
BNPパリバ証券 8866( 8866)
三菱UFJeスマート 13114( 7958)
ゴールドマン証券 7348( 7322)
モルガンMUFG証券 6296( 6274)
マネックス証券 4755( 4755)
野村証券 4317( 4091)
広田証券 3600( 3600)
インタラクティブ証券 3107( 3107)
みずほ証券 2808( 2626)
フィリップ証券 2052( 2052)
SMBC日興証券 6( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5343( 5343)
ABNクリアリン証券 3737( 3737)
バークレイズ証券 2291( 2291)
フィリップ証券 219( 219)
SBI証券 332( 152)
JPモルガン証券 150( 150)
日産証券 75( 75)
三菱UFJeスマート 96( 52)
楽天証券 121( 51)
マネックス証券 28( 28)
松井証券 28( 28)
ドイツ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
ABNクリアリン証券 53( 53)
フィリップ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 30( 22)
SBI証券 26( 12)
楽天証券 11( 7)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 198172( 198166)
ソシエテジェネラル証券 136171( 136165)
バークレイズ証券 70836( 70836)
SBI証券 72782( 36026)
松井証券 21186( 21186)
楽天証券 42115( 19195)
日産証券 16992( 16992)
サスケハナ・ホンコン 16100( 16100)
JPモルガン証券 10043( 10043)
ビーオブエー証券 9720( 9720)
BNPパリバ証券 8866( 8866)
三菱UFJeスマート 13114( 7958)
ゴールドマン証券 7348( 7322)
モルガンMUFG証券 6296( 6274)
マネックス証券 4755( 4755)
野村証券 4317( 4091)
広田証券 3600( 3600)
インタラクティブ証券 3107( 3107)
みずほ証券 2808( 2626)
フィリップ証券 2052( 2052)
SMBC日興証券 6( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5343( 5343)
ABNクリアリン証券 3737( 3737)
バークレイズ証券 2291( 2291)
フィリップ証券 219( 219)
SBI証券 332( 152)
JPモルガン証券 150( 150)
日産証券 75( 75)
三菱UFJeスマート 96( 52)
楽天証券 121( 51)
マネックス証券 28( 28)
松井証券 28( 28)
ドイツ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
ABNクリアリン証券 53( 53)
フィリップ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 30( 22)
SBI証券 26( 12)
楽天証券 11( 7)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース