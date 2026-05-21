「TOPIX先物」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万836枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万836枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10836( 10836)
ソシエテジェネラル証券 8173( 8173)
バークレイズ証券 5239( 5239)
ビーオブエー証券 2782( 2782)
ゴールドマン証券 4473( 2639)
モルガンMUFG証券 1682( 1682)
JPモルガン証券 1625( 1625)
サスケハナ・ホンコン 1244( 1244)
BNPパリバ証券 735( 735)
日産証券 509( 509)
シティグループ証券 263( 263)
UBS証券 215( 213)
SBI証券 215( 209)
インタラクティブ証券 181( 181)
野村証券 93( 93)
HSBC証券 89( 89)
ドイツ証券 68( 68)
みずほ証券 48( 48)
広田証券 27( 27)
松井証券 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10836( 10836)
ソシエテジェネラル証券 8173( 8173)
バークレイズ証券 5239( 5239)
ビーオブエー証券 2782( 2782)
ゴールドマン証券 4473( 2639)
モルガンMUFG証券 1682( 1682)
JPモルガン証券 1625( 1625)
サスケハナ・ホンコン 1244( 1244)
BNPパリバ証券 735( 735)
日産証券 509( 509)
シティグループ証券 263( 263)
UBS証券 215( 213)
SBI証券 215( 209)
インタラクティブ証券 181( 181)
野村証券 93( 93)
HSBC証券 89( 89)
ドイツ証券 68( 68)
みずほ証券 48( 48)
広田証券 27( 27)
松井証券 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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