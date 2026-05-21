「日経225先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万8660枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8660枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18660( 15913)
ソシエテジェネラル証券 11250( 10919)
バークレイズ証券 4372( 3981)
サスケハナ・ホンコン 3494( 3494)
JPモルガン証券 2809( 2352)
野村証券 3790( 2070)
ゴールドマン証券 2366( 1725)
モルガンMUFG証券 1803( 1709)
BNPパリバ証券 2059( 1533)
ドイツ証券 1370( 1370)
SBI証券 2172( 1247)
松井証券 1234( 1234)
ビーオブエー証券 1540( 1182)
日産証券 926( 753)
みずほ証券 990( 677)
シティグループ証券 2269( 641)
三菱UFJ証券 993( 552)
大和証券 691( 506)
UBS証券 703( 474)
SMBC日興証券 1370( 469)
HSBC証券 500( 0)
楽天証券 250( 0)
三菱UFJeスマート 84( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 874( 624)
SBI証券 535( 505)
ABNクリアリン証券 1306( 56)
バークレイズ証券 46( 46)
ビーオブエー証券 135( 35)
松井証券 26( 26)
フィリップ証券 25( 25)
日産証券 25( 25)
楽天証券 28( 16)
三菱UFJeスマート 17( 15)
マネックス証券 9( 9)
モルガンMUFG証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
東海東京証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
HSBC証券 500( 0)
三菱UFJ証券 400( 0)
野村証券 300( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
みずほ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18660( 15913)
ソシエテジェネラル証券 11250( 10919)
バークレイズ証券 4372( 3981)
サスケハナ・ホンコン 3494( 3494)
JPモルガン証券 2809( 2352)
野村証券 3790( 2070)
ゴールドマン証券 2366( 1725)
モルガンMUFG証券 1803( 1709)
BNPパリバ証券 2059( 1533)
ドイツ証券 1370( 1370)
SBI証券 2172( 1247)
松井証券 1234( 1234)
ビーオブエー証券 1540( 1182)
日産証券 926( 753)
みずほ証券 990( 677)
シティグループ証券 2269( 641)
三菱UFJ証券 993( 552)
大和証券 691( 506)
UBS証券 703( 474)
SMBC日興証券 1370( 469)
HSBC証券 500( 0)
楽天証券 250( 0)
三菱UFJeスマート 84( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 874( 624)
SBI証券 535( 505)
ABNクリアリン証券 1306( 56)
バークレイズ証券 46( 46)
ビーオブエー証券 135( 35)
松井証券 26( 26)
フィリップ証券 25( 25)
日産証券 25( 25)
楽天証券 28( 16)
三菱UFJeスマート 17( 15)
マネックス証券 9( 9)
モルガンMUFG証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
東海東京証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
HSBC証券 500( 0)
三菱UFJ証券 400( 0)
野村証券 300( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
みずほ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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