　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8660枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 18660(　 15913)
ソシエテジェネラル証券　　　 11250(　 10919)
バークレイズ証券　　　　　　　4372(　　3981)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3494(　　3494)
JPモルガン証券　　　　　　　　2809(　　2352)
野村証券　　　　　　　　　　　3790(　　2070)
ゴールドマン証券　　　　　　　2366(　　1725)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1803(　　1709)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2059(　　1533)
ドイツ証券　　　　　　　　　　1370(　　1370)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2172(　　1247)
松井証券　　　　　　　　　　　1234(　　1234)
ビーオブエー証券　　　　　　　1540(　　1182)
日産証券　　　　　　　　　　　 926(　　 753)
みずほ証券　　　　　　　　　　 990(　　 677)
シティグループ証券　　　　　　2269(　　 641)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 993(　　 552)
大和証券　　　　　　　　　　　 691(　　 506)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 703(　　 474)
SMBC日興証券　　　　　　　　　1370(　　 469)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 500(　　　 0)
楽天証券　　　　　　　　　　　 250(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　84(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 874(　　 624)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 535(　　 505)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1306(　　　56)
バークレイズ証券　　　　　　　　46(　　　46)
ビーオブエー証券　　　　　　　 135(　　　35)
松井証券　　　　　　　　　　　　26(　　　26)
フィリップ証券　　　　　　　　　25(　　　25)
日産証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　28(　　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　　15)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　　 9)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 7(　　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
東海東京証券　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 500(　　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 400(　　　 0)
野村証券　　　　　　　　　　　 300(　　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 200(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース