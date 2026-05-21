◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日 両国国技館）

9勝2敗で3人が並んで迎えた12日目。優勝争いも終盤戦、首位並走の大関・霧島（30＝音羽山部屋）は、結びの一番で関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）に勝利。2敗を守った平幕の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）とともに10勝で首位に並んでいる。

過去の対戦成績は1勝1敗。琴勝峰は5日目から6勝1敗と中盤戦から調子を上げてきており、前回あたった昨年の名古屋場所でも敗れている難敵で、191センチ、172キロの大きな体を生かす相撲が持ち味。激しくぶっつかり合った立ち会いから少し押し込まれた霧島だったが冷静に対応。琴勝峰が少しバランスを崩したのを見逃さずに素早くはたき込み、勝ち名乗りを受けた。

今場所は横綱での初優勝を狙った豊昇龍（26＝立浪部屋）が初日の取り組みで右足を傷め、2日目から休場。初日から休場の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）と大関・安青錦（22＝安治川部屋）に、この日から休場となった大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）を含め、2横綱2大関が不在となるのは2020年九州場所以来5年半ぶり。上位陣で出場するのは大関に復帰したばかりの霧島だけとなっていた。