お笑いタレントの横澤夏子が5月20日、Instagramで徹底的な日差し対策ファッションを披露し、ファンからの問い合わせが続々と寄せられている。

この日、横澤は《この夏は最強な私で過ごせることが決定しました! もし街中で見つけたら中身は横澤夏子なのよー!》と投稿し、顔から首までをすっぽりと覆える、シェードつきの日除けハットをかぶったショットを添えた。目元以外の顔のほぼ全体が覆われているため、写真を見ただけでは横澤本人と判別することは困難だ。

横澤の姿を見たファンからは、コメント欄に

《すごい!欲しい!これ、どこで買うのよ〜?!》

《これ欲しい》

など、アイテムを所望する声が相次いでいる。

また、横澤の日除けスタイルに

《私もこんな感じ》

と、共感するコメントも寄せられている。

現在、35歳の横澤は、2017年7月に一般男性と結婚。2020年2月に長女、2021年10月に次女、2023年6月に三女を出産し、子育てに奮闘中だ。

バラエティ番組へのレギュラー出演も多く、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）、生活情報番組『ノンストップ!』、バラエティ番組『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）などのほか、藤本美貴とともにバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）のMCを務めるなど、“ママタレ”としてブレイク中だ。

芸能記者が言う。

「横澤さんは、私たちの身近にいる女性を観察して、ネタに取り入れてモノマネする『ちょっとイラッとくる女』でブレイクしました。2016年3月に開催された、ピン芸人日本一を決める『R-1ぐらんぷり2016』（フジテレビ系）で決勝に進出し、以降、ドラマや映画にも出演するなど、活躍の場を広げています。

出産後は、Instagramへ日々の育児の様子を投稿するほか、『夫が寝たあとに』では、育児や夫に対して、藤本さんと本音を語り合うなどして、深夜番組でありながらも人気を博し、放送時間が繰り上げられています。横澤さんのママ目線で語る悩みや苦労に共感する視聴者も多いですね」

横澤の等身大の発信に、ママたちからの注目が集まっているようだ。