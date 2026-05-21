【コラボ】 2026年夏 開催予定

ダンダダンは、同社が展開する「肉汁餃子のダンダダン」にて、「ウルトラマン」とのコラボを2026年夏に開催する。

コラボではコラボフードやドリンク、アメニティ等が用意される。詳細は後日発表予定。

発表は同社の全社員及びアルバイトリーダーが一堂に会する社内イベント「粋で鯔背なダンダダンAWARD 2026」にて行なわれたもので、会場にはなんとウルトラマン本人が登場。

おなじみの掛け声とともに「スペシウム光線」や「八つ裂き光輪」のポーズを取りつつ、角度を変えながら会場中に目線を配るというという粋なサービスで会場を沸かせたほか、司会者と「シュワッチ」で会話するシーンなども見られた。

ダンダダンの社内イベントに突如現われるウルトラマン

会場中央で仁王立ちするウルトラマン

司会者と会話するウルトラマン

スペシウム光線のポーズで会場中に視線を配るウルトラマン

おそらく熱烈なファンによる「八つ裂き光輪も！」のコールに応えるウルトラマン

コラボは2026年夏開催！