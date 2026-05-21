大宮がアディダスとオフィシャルサプライヤー契約締結

J2のRB大宮アルディージャは5月21日、アディダスジャパン株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表した。

この発表にSNSから「“世界基準”を感じる」と反響が集まっている。

2009年からアメリカのスポーツブランドであるアンダーアーマーと契約していた大宮は、2026-27シーズンから男女2チームがアディダスのユニフォームを着用する。

来季着用する1stユニフォームのコンセプトは「その力が音速の壁を超えて解き放たれる瞬間の”Sonic Boom” を表現する一着」としており、「ネイビーのボディに走る5本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現し、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴でもある。ピッチに、スタンドに、そして日本中に轟く衝撃波と共にRB大宮アルディージャは駆け上がる」というメッセージがデザインに込められている。



大宮の新ユニフォームに「かなりオレンジ残ってるよ！」「すげーかっこいいな」「くびれ効果が期待できそう」「羨ましすぎる」「“世界基準”を感じる」「時代が変わった」「普通に熱い」「大宮のアイデンティティがある感じのユニで良き」「パンツもネイビーになった」「女子も買おうと思ってたから、同じで良かった！」とSNSのファンが沸いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）