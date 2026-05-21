「UVカットパーカー」買うなら【ハニーズ or ユニクロ】？ 違いと選び方をチェック！

これからの季節、手軽に紫外線対策ができる「UVカットパーカー」があると重宝しそう。さまざまなショップから登場しているので、どれを選ぶか迷うことも。今回は、【ハニーズ】と【ユニクロ】から登場しているUVカットパーカーをピックアップ。それぞれの特徴に注目しながら、違いや選び方のポイントをご紹介します。

きれいめにもなじむメリハリシルエット

【ハニーズ】「UVカットパーカー」\3,480（税込）

ハニーズのUVカットパーカーは、ふんわりとした袖やウエストを絞れるデザインがポイント。シルエットに変化を付けられて、きれいめコーデにも取り入れやすそうです。接触冷感機能付きで、暑い日でも快適に羽織れそうなのも魅力。カジュアルすぎるのが苦手な人や、着るだけでサマ見えを狙えるものを探している人におすすめです。

アクティブシーンにも使えるスポーティーデザイン

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ」\3,990（税込）

カジュアルでスポーティーな雰囲気のUVカットパーカーは、ユニクロの人気アイテム。フードにはつばが付いており、顔まわりまでカバーできるのがポイントです。撥水加工が施されているので、軽い雨にも対応できます。コンパクトに収納できる袋付きで、持ち運びやすい仕様。レジャーや旅行などアクティブに過ごす日にも取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ、ユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。