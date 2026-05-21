ペット保険ご成約プレゼントキャンペーン

【第一アイペット】社名変更記念！新規お見積り・お申込みキャンペーン（2026/6/30まで）

第一アイペットでは、【第一アイペット】社名変更記念！新規お見積り・お申込みキャンペーンを実施中！キャンペーン期間内にWeb上で対象商品をお見積りいただいた方の中から、抽選で毎月500名さま（合計1,500名さま）に「タリーズデジタルギフト（200円分）」をプレゼント！また、キャンペーン期間中に、第一アイペットのペット保険にお申込みいただき、ご成約すると、全員にもれなく「サーティワン 200円デジタルギフト」をプレゼント！さらに、期間中にお申込みいただいたご成約者さまの中から抽選で5名さまに「Dyson Supersonic Nural™ Shine ヘアドライヤー」、50名さまに「“うちの子”の写真で作るオリジナルマグカップ」をプレゼント！

※キャンペーン対象条件等、必ずご確認ください。

【獣医師監修】ねこちゃんのストレスサイン

ねこちゃんはストレスを感じやすいといわれていますが、一方でストレスを隠そうとする動物のため、飼い主さまは日々きちんと観察してあげる必要があります。

では、どんな症状が出たら注意すべきなのでしょうか？

ストレスサインの見分け方

恐怖や不安を感じた時に見られる反応

ストレスを感じる原因

ストレスがもたらす悪影響

攻撃的になる 脱毛するほど自分の手足を舐める 嘔吐、食欲不振ねこちゃん同士の不仲 引越し 過剰な多頭飼育 長期の留守番 トイレが汚い 来客 騒音

ストレスが行動に現れるケース

心因性脱毛 トイレの失敗 自傷行為

ストレスから体調を崩してしまうケース

特発性膀胱炎 猫伝染性腹膜炎（FIP)

ねこちゃんは単独で生活していたため、警戒心がまだまだ強いこと、それがストレスを感じやすい体質に繋がっていると考えられます。

いつもと様子が違うと思ったら...

小さなストレスサインの段階で気づいてあげられるのは、一緒に生活をしている飼い主さまだけです。

どうか見逃さないであげてくださいね。

また、このような症状はストレスだけが原因ではない可能性もあります。

いつもと違う、何か様子がおかしいなと思ったら、すぐに病院に連れて行ってあげましょう。

第一アイペット 獣医師

【鷲島 祥子】

万が一病気だった場合、早期発見できれば治療の幅も広がり、治る確率も高くなります。

でも、診療費が気になって気軽に動物病院に行けない...

それなら、診療費の負担が軽減できるペット保険への加入を検討してみませんか？

お客さまの声をご紹介

おやつの袋を誤飲してしまい・・・

おやつの袋を誤飲してしまい、動物病院に入院し内視鏡でとってもらいました。ペット保険に入ってなかったら負担金額がすごい事になっていたので、ペット保険に入っていてよかったと思いました。

名前：ひめさま

うちの子たちは2匹とも第一アイペットさんにお世話になっています

うちの子たちは2匹とも第一アイペットさんにお世話になっています！動物病院の窓口でペット保険がきくため、その時の支払いの自己負担額も少なくなります。後で請求しなくてよく、手間もかからず助かっています。少し調子が悪そうな時に治療費を心配することなくすぐに動物病院にかかれるので、大きな病気をすることもなく、元気にすくすくと育ち、第一アイペットさんに入っていて、本当によかったです！これからもずっとお世話になります。

飼主：ナナさま

商品の詳細はこちらから

※募集代理店：株式会社ピーネストジャパン

引受保険会社：第一アイペット損害保険株式会社

※代理店は保険契約締結の媒介を行います。保険契約は、お客さまの保険契約のお申込みに対して第一アイペット損害保険株式会社が引受けの承諾を行った場合に限り成立します。

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