敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。マウンドに上がる前の一発でメジャー史上2度目の記録を刻むと、ファンからは「大谷翔平以外絶対に達成出来ない」「ほんと異次元だな」などの声があがっている。

球審のプレーボールからわずか12秒後のことだった。パドレス先発バスケスの初球、高め153キロを振り抜いた。高々と舞い上がった当たりは右中間スタンドに吸い込まれた。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の一発だった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで「MLB史上2度目となる投手による先頭打者ホームラン！！」とこの一発を紹介。さらに「昨年のNLCS第4戦以来の快挙！！」と、1度目も大谷が記録し、レギュラーシーズンでは初めて達成したことを記した。

前人未踏の記録に日本ファンも興奮。X上にはコメントが相次いだ。

「大谷と言う歴史を生で観られて幸せ」

「2回目って他に誰？って思ったら大谷やった」

「レギュラーシーズンで初だとは意外」

「これ1番投手で試合に出ることが達成するための絶対条件なのえぐいw」

「大谷翔平以外絶対に達成出来ない事をやろうとする大谷翔平」

「今後、これを達成できる選手は他に現れるのだろうか？」

「結局大谷やんけ！」

「どれだけ記録を作るんだこの人は、、」

大谷は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来の投打二刀流での出場。投手として臨んだ試合では今季1号となった。



（THE ANSWER編集部）