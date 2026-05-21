小型犬対応、35Lバスケット付きで100台限定！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬との日常移動を想定した電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で登場35L大型バスケット・ペットスリング・専用ハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンの5点が標準セットOGK×WHATNOT×GREEN DOG & CATとの3ブランド協業、価格は198,000円（税込） 愛犬との日常移動を想定した電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で登場35L大型バスケット・ペットスリング・専用ハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンの5点が標準セットOGK×WHATNOT×GREEN DOG & CATとの3ブランド協業、価格は198,000円（税込）

愛犬との日常的な外出を想定した電動アシスト自転車の特別仕様モデルが発売されます。

プレミアムe-BikeブランドのBESVは、「Votani Q3 Pet Custom Edition」を2026年5月20日に100台限定で販売開始しました。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台発売日：2026年5月20日カラー：スノーホワイト／グロスブラック／ミルキーベージュ／カッパーゴールド対応ペット：小型犬（〜15kg目安）購入方法：全国の正規取扱店にて注文受付

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、小型犬との移動に必要な装備をひとつのパッケージにまとめた電動アシスト自転車です。

35L大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・ペット用品クーポンの5点が標準付属しており、購入直後から愛犬との外出が可能な構成となっています。

自転車本体にはVotani Q3のフロントサスペンションが標準装備されており、走行中の振動を吸収して小型犬の乗り心地を確保しています。

日本の自転車用品メーカーOGK（オージーケー）、ライフスタイルブランドWHATNOT（ワットノット）、ペットライフブランドGREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）の3社との協業によって設計された装備が一式揃っています。

フルセット5点の内容と仕様





ベージュ塗装フレームのフロントにサンドベージュの大型バスケットとキャメル色のキャリアバッグが装着された状態で、ブラウンのサドルと組み合わせた落ち着いたカラーコーディネートが確認できます。





OGKとWHATNOTが共同設計した約35Lの大型バスケットはサンドベージュのワイヤー製で、底面にプラスチックトレーが付いています。

ペット用品をまとめて収納できる容量を持ちながら、フロントに安定固定できる設計です。





付属のOGKペットスリングはキャメル色ナイロン製で、メッシュ天面・ショルダーストラップ・複数のバックルを備えた構造です。

飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備しており、スリング単体でも使用できる2WAY仕様のため、自転車での外出時と徒歩での散歩の両方に対応します。

対応体重は15kg目安です。





Votani純正のアップハンドル＆ステムは、約35Lの大型バスケットをフロントに安定固定するための専用設計です。

走行中の操作性を維持しながら、重量のあるバスケットを支えます。





黒いスチール製の2脚センタースタンドは、上部に左右一対のスプリング付きクリップ機構を備えた自立保持構造です。

ペットやペット用品を積んだ状態でも車体が安定して駐輪でき、乗せ降ろし時に車体が倒れにくい設計となっています。





GREEN DOG & CATの公式通販で利用できる1,000円OFFクーポンが3枚（合計3,000円分）付属します。

フードやケア用品に使用でき、有効期限は2026年12月31日です。

コラボレーションパートナー

本モデルはBESVのe-Bike技術に加え、異なる専門領域を持つ3ブランドとの協業によって成立しています。

自転車装備・ペット安全設計・ペットライフサポートのそれぞれを各社が担当しています。





OGK（オージーケー）は日本を代表する自転車用品メーカーで、チャイルドシートやバスケットなど安全性と実用性に優れた製品開発に定評があります。

本モデルではWHATNOTとの共同設計による大型バスケット、およびペットスリングを担当しています。





WHATNOT（ワットノット）はアウトドア・DIY領域で人気のライフスタイルブランドです。

OGKとの共同設計によって、日常使いからアウトドアまで対応する機能性とデザイン性を兼ね備えたバスケットを実現しています。





GREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）は高品質なフードやケア用品を展開するペットライフブランドです。

本モデルの購入者向けに合計3,000円分のクーポンを提供しており、購入後の愛犬との日常生活をサポートする役割を担っています。

カラーバリエーションと注意事項





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選択できます。

なお、フロントチャイルドシートの取り付けには対応していないため、子どもとペットの同乗は想定外の仕様となっています。

カスタムパーツセットの内容変更もできません。

ペットスリング使用時は、飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルをすべて使用した状態での走行が必要です。

全国の正規取扱店で注文を受け付けており、詳細はBESVの公式サイトに掲載されています。

フロントサスペンションによる振動吸収・2WAYペットスリング・35L大型バスケットに加え、GREEN DOG & CATの3,000円分クーポンまでを一式揃えた「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、小型犬との日常移動をひとつの体験として設計した100台限定モデルです。

198,000円（税込）という価格に5点のフルセットが含まれており、カフェや公園への外出をそのまま始められる装備が整っています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Votani Q3 Pet Custom Edition」はどこで購入できますか？

A. 全国の正規取扱店で注文を受け付けています。

取扱店の詳細はBESVの公式サイトに掲載されています。

Q. ペットスリングは自転車なしでも使えますか？

A. スリング単体でも使用できる2WAY仕様です。

自転車乗車時はバスケット固定用バックルと飛び出し防止用リードフックの両方を使用する必要があります。

Q. セット内容の一部だけ変更することはできますか？

A. カスタムパーツセットの内容変更はできません。

バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・GREEN DOG & CATクーポン3,000円分の5点構成に固定されています。

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